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На таможне придумали, как побороть "серый" импорт

22 октября, 20:09

Таможенники создадут электронный реестр получателей гуманитарной помощи

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На украинской таможне придумали, как бороться с "серым" импортом – для этого хотят создать электронный реестр тех, кто отсылает и получает гуманитарную помощь.

По мнению экспертов, именно под видом такой помощи в Украину часто завозят контрабанду. Так, недавно на пункте пропуске в Ягодине задержали партию новой фирменной одежды, которая была оформлена как подержанные вещи для детских домов.

"Это полностью электронный реестр, мы будем видеть, кто получает, что получает, от кого и как часто. От кого – это важно, потому что можно делать сверку. Не менее половины этих благотворительных грузов, они на самом деле выезжают из страны происхождения абсолютно как товарный экспорт, то есть, никакая это не благотворительная помощь", – подчеркнул Максим Нефьодов, глава Государственной таможенной службы Украины.

Ранее во Львовской области разоблачили в систематическом взяточничестве работников таможенного поста "Смильница".

Также заместителю начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС сообщили о подозрении в нанесении телесных повреждений журналистке местного телеканала.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал бороться с контрабандой в Закарпатской области и других регионах страны. Об этом он сказал 6 июля во время представления нового главы Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко.

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контрабанда таможня импорт Нефьодов

Источник: Сегодня

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