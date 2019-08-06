Украинские водители разницы ни в цене, ни в качестве не почувствуют, уверяет представитель президента в правительстве Андрей Герус

На украинских АЗС половину российского дизтоплива заменят поставками из Евросоюза и Беларуси 2019-08-06T22:24:00+03:00 Экономика Украинские водители разницы ни в цене, ни в качестве не почувствуют, уверяет представитель президента в правительстве Андрей Герус

Вдвое меньше российского дизельного топлива будет на украинских заправках. Об этом заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус.

Уже в этом месяце Украина будет импортировать больше дизельного топлива, в частности, из Беларуси и европейских стран. Украинские водители разницы ни в цене, ни в качестве не почувствуют, уверяет Герус. А отказ от российского дизтоплива сделает Украину более энергонезависимой.

"Ситуация, когда российские поставки занимают 45% украинского рынка дизеля, точно не может устраивать. Потому что мы тогда становимся уязвимыми – открывают, закрывают, и они нас постоянно тренируют – как мы на это будем реагировать, что с этим будем делать и создают такую ​​нервозность. Поэтому, если эти поставки будут до 20%, с этим можно комфортно жить, и тогда у них не будет рычагов такого влияния, политического влияния", – заявил представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус.

Новости "Сегодня" сообщали, что, согласно постановлению Кабмина, с 1 августа 2019 года ввели спецпошлину в 3,75% на дизтопливо, поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она вырастет до 4%. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газа с 1 августа составила 1,75%, а с 1 октября увеличится до 3%.

По мнению аналитиков, данное решение не повлияет на конечных потребителей на АЗС. Подробнее читайте в статье "Сегодня": Газ и дизель в Украине могут подешеветь, несмотря на пошлины: озвучен прогноз.

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