На украинских рынках уже появились турецкие помидоры

Эксперты рассказали, что будет с ценами на помидоры к зиме

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На украинском рынке появились первые в этом сезоне помидоры из Турции. Их начали завозить раньше, чем в прошлом году. Как заморские овощи повлияли на цены на рынках – и которых томатов сейчас больше – украинских или турецких, выясняли новости "Сегодня".

Отправившись на рынок, мы внимательно присматриваемся к товару и ценам. Вот, например, за помидор-сливку продавщица Людмила просит 26 гривен. Томаты выращивает зять на Николаевщине.

"Помидоры очень вкусные. Но они уже буренькие. Срываются с поля все, спешно убираются. Потому что ждем уже морозов. Потом они в хранилище будут. Но только это в цену будет засчитываться: и свет, и аренда помещения. Поэтому будет, конечно, дороже", – объясняет Людмила.

А Валентина предлагает томаты из Киевской области. Говорит – как похолодало, цены на все овощи пошли вверх. Просит 25 гривен за килограмм маленьких помидоров.

"Вот Калиновский помидор – родинка я его называю. За счет этого пятнишка. Он очень сладкий и ароматный", – говорит продавщица.

Алла продает херсонские помидоры по цене от двадцати шести до тридцати четырех гривен. Говорит, плоды с открытого грунта будут до первых морозов.

"Это все еще полевое. Скоро уже начнется парник. Ну еще месяц-полтора и уже будут турецкие помидоры. Тоже самое: розовый, красный. Наши, конечно, самый вкусные будут", – говорит Алла.

Агроеэксперт Олег Пендзин объясняет, что зимой будет выгоднее покупать импортные овощи. Пока же отечественные томаты держат приемлемую цену. И стоит выбирать их:

"Мы должны понимать, что в Украине есть суровые зимы. И на отопления, для того, чтобы обеспечить необходимую температуру в парниках, расходуется значительно больше, чем, допустим, у наших южных соседей".

Эксперт прогнозирует, что до Нового года помидоры подорожают максимум на треть. На рынке же настроены менее оптимистично – мол, цена вырастет почти вдвое.

Напомним, буквально на днях эксперты посоветовали украинцам запасаться овощами. Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отметил, что в этом году с ценами на борщовый набор, и прежде всего на картофель, сложилась аномальная ситуация: обычно они самые низкие в августе, а ныне – в октябре.

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