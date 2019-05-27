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На украинском рынке впервые появился картофель из Узбекистана

27 мая, 16:56

Ранее Украина никогда не импортировала узбекский картофель

Архивное фото: Рixabay
Архивное фото: Рixabay.

На фоне данных о том, что цены на овощи для борща в Украине в апреле росли в 25 раз быстрее инфляции, на украинский рынок впервые поступили оптовые партии раннего картофеля из Узбекистана по 15-17 грн/кг. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

При этом, по словам участников рынка, узбекский картофель продается с большим трудом из-за предложения украинского раннего картофеля по более конкурентной цене.

"Качество украинской ранней продукции выше узбекской благодаря тому, что украинский картофель поставляется покупателям сразу с поля после уборки", – сказано в сообщении.

В начале прошлой недели оптовые цены на прошлогодний картофель украинского производства формировались на уровне 8-10 грн/кг, то к выходным начали появляться предложения по 5-7 грн/кг.

Аналитики также отметили, что Украина никогда ранее не ввозила узбекский картофель, поскольку Узбекистан сам является крупным импортером картофеля. Ежегодно эта страна покупает от 150 до 300 тыс. тонн товарного картофеля, входя в ТОП-20 мировых импортеров.

На прошлой неделе мы писали, что в Украине выросло предложение раннего картофеля – на оптовых рынках отечественный продукт нового урожая продавался по 9-17 грн/кг.

Ранее "Сегодня" разбирались в особенностях батата, или сладкого картофеля:


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Тег продукты, Узбекистан, картофель, цены на продукты

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