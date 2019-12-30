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На украинскую медицину направят 72 млрд гривен в 2020 году

30 декабря, 16:24

Правительство определило сферу здравоохранения в качестве приоритетной

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал реформу здравоохранения приоритетной среди направлений деятельности правительства, которое определило для себя "амбициозные цели".

"В сфере здравоохранения правительство определило амбициозные цели. И впервые они человекоцентристские. Для нас важно, чтобы люди получали качественную и своевременную помощь в медицинских учреждениях и имели доступ к гарантированным государством медицинским услугам", – сказал глава правительства.

С 1 апреля 2020 года должна заработать программа медицинских гарантий для населения для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств.

Отмечается, что государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья Украины, на что в государственном бюджете заложено 72 млрд грн.

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По словам Гончарука, новацией является введение модели "деньги ходят за пациентом" и для специализированной медицинской помощи. По его мнению, при таких изменениях вопрос задолженности зарплаты врачам "не будет возникать".

Услуги по модели "деньги следуют за пациентом" в сфере здравоохранения начали предоставлять еще во времена руководства Минздравом Ульяной Супрун. Планировалось, что в 2020 году медицинские учреждения всех уровней перейдут на модель финансирования Национальной службы здоровья.

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Правительство Гончарука определило для Министерства здравоохранения три цели:

2.1. "Люди меньше болеют";

2.2. "Люди, которые заболели, быстрее выздоравливают";

2.3. "Люди дольше живут".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство приложило максимум усилий, чтобы выплатить зарплаты бюджетникам до зимних праздников.

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Источник: Сегодня

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