Фото: "Укртрансгаз"

На условиях "Газпрома" или все же на своих: каким должен быть газовый договор с Россией https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0 2019-07-29T12:46:00+03:00 Экономика Эксперты разделились во мнении, стоит ли подписывать краткосрочный контракт на транзит

В СМИ появилась информация о том, что российский "Газпром" готовится заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу, чтобы выиграть время для завершения строительства газопроводов в обход украинской ГТС. "Газпром" и Минэнерго России отказались давать официальные комментарии по этому поводу, однако источник в ЕС и два других российских источника, знакомых с мнением "Газпрома", якобы подтвердили такую позицию России.

О том, как Украине стоит поступать в такой ситуации, сайт "Сегодня" расспросил экспертов.

По мнению руководителя энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, Украине от прямых договоров с российским газовым монополистом лучше отказаться.

"[Заключать краткосрочный контракт] не стоит, – объясняет эксперт. – Потому как если мы подпишем краткосрочный договор, они построят "Северный поток – 2" и тогда у нас будут плохие шансы продолжить выгодный транзит".

Вместо этого, говорит специалист, нужно как можно быстрее закончить газовый анбандлинг и предложить мощности ГТС европейцам.

"На мой взгляд, нам необходимо как можно быстрее создать нового оператора ГТС на базе проведенного анбандлинга и объявить конкурс на бронирование газотранспортных мощностей на долгосрочной основе для европейских компаний. Мы проверим, на сколько европейские компании готовы заключать с нами контракты. Мы ничего не должны просить. Мы должны предлагать: есть такая опция украинский транзит. Если нужен – европейские компании должны заключить долгосрочный контракт с "Газпромом", а потом с нами. Таким образом у нас пропадут любые юридические отношения и проблемы с "Газпромом", – убежден Омельченко.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, считает: краткосрочный транзитный договор можно было бы подписать, но вопрос, кто будет это делать с украинской стороны остается открытым, поскольку "Нафтогаз Украины" этого делать не имеет права.

"Украине не выгоден краткосрочный контракт, а выгоден на несколько лет. Но вопрос стоит просто – либо вообще никакого контракта, либо хоть какой-то. Поэтому есть такая вероятность, что можно пойти на компромисс, хотя я не совсем понимаю, кто будет вести переговоры с украинской стороны. Потому что пока таких переговорщиков нет. В принципе, лучше хоть какой-то контракт, чем вообще никакого", – сказал эксперт.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Россия отказывается заключать договор на европейских условиях. В свою очередь, украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

При этом посол Украины в Германии Андрей Мельник подсчитал, что потери для государственного бюджета Украины превысят 3 млрд долларов в случае остановки транзита российского газа по украинской территории с 2020 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама