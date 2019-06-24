На Южно-Украинской АЭС отключили энергоблок

Два энергетических блока станции находятся на ремонте

Фото: официальный сайт Южно-Украинского энергокомплекса.

Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС) 23 июня в 00:32 отключила первый блок от энергосистемы страны. При этом энергоблок №2 УЮАЭС работает без замечаний, а третий энергоблок ЮУАЭС с 16 мая находится в ремонте. Первый энергоблок отключен для проведения ремонта, сообщила пресс-служба госпредприятия "Энергоатома".

"Энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта с целью гидроочистки воздухоохладителя", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" уточняют, что радиационный фон находится на уровне природных фоновых значений, выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают допустимых значений.

Напомним, 29 апреля, на Ровенской АЭС произошел пожар из-за повреждения трансформатора. В 21:03 из-за повреждения автотрансформатора в связи с последующим его возгоранием произошло отключение третьего блока.

После возгорания на Ровенской АЭС была создана комиссия по расследованию причин инцидента. Установлено, что пожар начался в результате короткого замыкания.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Южно-Украинской АЭС отключили энергоблок". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"