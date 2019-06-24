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На Южно-Украинской АЭС отключили энергоблок

24 июня, 09:45

Два энергетических блока станции находятся на ремонте

Фото: официальный сайт Южно-Украинского энергокомплекса
Фото: официальный сайт Южно-Украинского энергокомплекса.

Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС) 23 июня в 00:32 отключила первый блок от энергосистемы страны. При этом энергоблок №2 УЮАЭС работает без замечаний, а третий энергоблок ЮУАЭС с 16 мая находится в ремонте. Первый энергоблок отключен для проведения ремонта, сообщила пресс-служба госпредприятия "Энергоатома".

"Энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта с целью гидроочистки воздухоохладителя", – говорится в сообщении.

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В "Энергоатоме" уточняют, что радиационный фон находится на уровне природных фоновых значений, выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают допустимых значений.

Напомним, 29 апреля, на Ровенской АЭС произошел пожар из-за повреждения трансформатора. В 21:03 из-за повреждения автотрансформатора в связи с последующим его возгоранием произошло отключение третьего блока. 


После возгорания на Ровенской АЭС была создана комиссия по расследованию причин инцидента. Установлено, что пожар начался в результате короткого замыкания. 

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Тег отключение, АЭС, Энергоатом, энергоблок, ЮУАЭС, Южно-Украинская АЭС

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