На зарплаты медикам в Украине добавят 11 млрд гривен

Кабинет министров выделит дополнительные 11 млрд гривен на зарплаты медикам, которым ранее обещали доплаты. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
"Наше задание – уже сегодня поддержать всех медработников. Министр [здравоохранения Максим Степанов] уже ранее отметил, что правительство дополнительно найдет дополнительные 11 млрд гривен на зарплаты медикам. <...> Вносим изменения в закон о финансовых гарантиях медобслуживания населения, что позволит всем медицинским учреждениям получить финансирование на уровне не меньше, чем в 2019 году. Дополнительно будут финансироваться экстренная медпомощь, лечение коронавирусной инфекции, инфарктов и инсультов", – добавил он.
Кроме того, по словам Радуцкого, Украине нужно увеличить финансирование медицины, так как без этого невозможно проводить медреформу.
"Такие страны как Франция и Германия тратят на здравоохранение приблизительно 10% ВВП, Польша в этом году выделила около 5%. С каждым годом этот процент постепенно увеличивается. ВВП Украины на порядок меньше, чем во Франции и Германии. Мы тратим на медицину только 3% ВВП", – сказал Радуцкий, уточнив, что в 2021 году на медицину планируют заложить уже 6%.
Пока же – в условиях кризиса и пандемии – приоритетным вопросом является сохранение медицинских кадров и медучреждений, отметил Радуцкий.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему врачи не почувствовали повышения зарплат при обещанной надбавке в 300% "за коронавирус".
Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк