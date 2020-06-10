На заводе "ОСКАР" продолжается инвестиционная кампания: автоматизирован процесс контроля качества

Цель кампании - в два раза увеличить объем выпуска труб

На заводе "ОСКАР", который является участником корпорации "Алеф", продолжается инвестиционная кампания развития. Цель кампании – в два раза увеличить объем выпуска труб.

Потребителями продукции завода являются европейские предприятия авиационно-космической, атомной, химической, энергетической отраслей промышленности. Предприятие входит в престижную базу поставщиков аэрокосмической отрасли OASIS. В частности, украинский завод "ОСКАР" может поставлять крупнейшим авиаконцернам мира бесшовные трубы из нержавеющей стали, титановых и никелевых сплавов.

В 2020 году на производстве внедрили автоматизированную установку неразрушающего контроля труб от американского производителя MAC (Magnetic Analysis Сorporation). Об этом сообщается на сайте корпорации "Алеф".

Новое оборудование позволило увеличить производительность на этом этапе в три раза за счет увеличения скорости проверки. Оборудование старого образца предусматривало осуществление трех проходов трубы для ее анализа по необходимым параметрам.

За один проход через установку MAC проводится анализ на сплошность металла, герметичность трубы, наличие дефектов. Также на установке измеряются параметры трубы – диаметр и толщина. Диапазон труб, которые проходят проверку – от 10 до 50 мм. Оборудование проверяет качество продукции двумя способами: вихретоковым и ультразвуковым.

Установка оснащена системой архивации, где значатся все результаты проверок и даты их проведения. Эту информацию завод может предоставить заказчику, чтобы гарантировать качество.

При использовании установки исключается человеческий фактор, а значит и вероятность поступления бракованной продукции к заказчику. Внедрение современных технологий позволяет заводу осуществлять экспорт труб в страны Европы, куда отгружается до 80% произведенной на заводе продукции.

Инвестиционная программа развития предприятия позволяет стабильно наращивать объем выпускаемой продукции: если в 2018 году этот показатель достигал 170 тыс. метров в месяц, то по состоянию на начало июня 2020 года прогнозируется достичь параметра в 300 тыс. метров произведенных труб в месяц к концу года.

Справка. Корпорация "Алеф" объединяет разнопрофильные бизнесы, которые работают в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и аграрной сфере. Председатель совета корпорации "Алеф" – Вадим Ермолаев. Заместитель председателя совета корпорации - Станислав Виленский.

"ОСКАР" специализируется на производстве трубной продукции для атомной энергетики, аэрокосмической отрасли, автомобилестроения, судостроения, оборонной промышленности. Производственное объединение "ОСКАР" является одним из ведущих производителей высокотехнологичной бесшовной трубной продукции.

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