НАБУ 3,5 года кормили украинцев выдумками по делу "Роттердам+", – Наливайченко

На самом деле никаких веских доказательств для суда собрано не было

Национальное антикоррупционное бюро в течение 3,5 года тиражировало безосновательные обвинения по делу "Роттердам+". Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Валентин Наливайченко, пишет "Главком".

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"Оказалось, что все 3,5 года НАБУ и САП кормили украинцев выдумками и домыслами – на самом деле никаких веских доказательств для суда собрано не было", - отметил Наливайченко.

Депутат напомнил, что еще в 2018 году НАБУ получило заключение Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), в котором было четко указано, что формула "Роттердам+" не нанесла ущерба ни государству, ни потребителям электрической энергии.

"Но тогда медиамиф о "Роттердам+" приобрел такой размах, что НАБУ просто так не смогло закрыть дело и упорно искало новых экспертов, чтобы подтвердили медиамиф", - добавил Наливайченко.

Именно тогда у следствия возникла идея привлечь к делу экспертизу Службы безопасности Украины, которая в середине августа 2020 также не подтвердила нанесение убытков. Такое решение экспертизы СБУ фактически поставило точку в расследовании и лишило дело дальнейших перспектив.

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"Я считаю, что следователи должны набраться мужества восстановить ее или пойти в суд и там иметь позорное поражение, или закрыть дело и извиниться за тиражирование политических слоганов вместо объективного расследования", - подчеркнул Валентин Наливайченко.

Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам+". НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

НАБУ и лично директор бюро Артем Сытник признали, что следствию не удалось экспертно подтвердить наличие убытков. 20 августа сразу несколько независимых друг от друга источников сообщили, что финальная экспертиза по делу "Роттердам+", выполненная Службой безопасности Украины, не подтвердила наличие убытков от действия формулы.

Ранее ряд других государственных экспертиз, проводимых в том числе по обращению НАБУ, также установили отсутствие каких-либо убытков от действия формулы.

Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Общие расходы государственного бюджета на проведение расследования составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

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Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

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