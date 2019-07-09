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НАБУ и СБУ проводят обыски в Фонде госимущества

9 июля, 16:53

Детективы пришли с обыском в ФГИУ в ходе расследования уголовного производства

Фото: пресс-служба НАБУ
Фото: пресс-служба НАБУ.

Детективы НАБУ совместно с сотрудниками департамента "К" CБУ осуществляют обыски в помещении Фонда государственного имущества в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ

"Следственное действие санкционировано и проводится в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить относительно упомянутых следственных действий. Детали – позже", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о задержании исполняющего обязанности главы Фонда госимущества Виталия Трубарова

Позже вице-премьер Украины Павел Розенко опроверг информацию о задержании Трубарова, заявив, что то находится на заседании правительственного комитета.

Как сообщали новости "Сегодня", стало известно, сколько получила Украина от сдачи госимущества в аренду. Виталий Трубаров рассказывал, что поступления от платы за аренду госимущества в июне 2019 года принесли государственному бюджету 128 млн грн.

"Шаг за шагом опережаем плановые показатели. 67 процентов выполнения за полгода, а к концу года выходим на более чем +30 процентов и сможем в государственную казну перечислить более 1,5 млрд грн", – отметил он.

В свою очередь руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий анонсировал подозрение одному из министров. В СМИ сообщали со ссылкой на источник, что речь якобы идет о министре энергетики и угольной промышленности Украины Игоре Насалике. Однако антикоррупционеры взялись не только за государственных топ-чиновников, но и за судей.

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Тег СБУ, ФГИУ, НАБУ, детективы, Трубаров

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