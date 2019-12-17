Нацбанк: 11 банков имеют проблемы с капиталом на десятки миллиардов

У 11 банков имеется потребность в капитале, которая достигает 35,3 млрд гривен

/ Фото: пресс-центр НБУ

Общая потребность 11 банков, два из которых – госбанки, в капитале по базовому стресс-тесту составляет 35,3 млрд гривен. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, размещенном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

"Результаты стресс-теста подтвердили, что по базовому сценарию банки не сталкиваются с трудностями. Достаточность капитала финучреждений в прогнозном периоде возрастает почти на 10 п.п. благодаря доходам. Однако даже по базовому сценарию у 11 банков возникает потребность в дополнительном капитале. В гривневом эквиваленте эта потребность оценена в 35,3 млрд грн, ее формируют преимущественно госбанки", – сказано в отчете.

Два госбанка – Ощадбанк и Укрэксимбанк – могут потребовать вливания дополнительного капитала в размере 23,3 млрд гривен.

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В то же время общая потребность в капитале 18 банков при неблагоприятном сценарии достигает 73,8 млрд гривен, а двух госбанков – 45,8 млрд гривен.

"Кредитный риск может существенно вырасти в условиях кризиса. В результате моделирования последствий неблагоприятного сценария для 18 банков возникает потребность в капитале на общую сумму 73,8 млрд гривен. Негативный эффект всех указанных факторов для системы приводит к уменьшению достаточности капитала на 7,5 п.п.", – отмечают в НБУ.

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