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Украина ждет от МВФ денег на борьбу с пандемией

20 марта, 15:02

Виктория Подолянец

МВФ готов выделить 50 млрд долларов для борьбы с коронавирусом, часть из этих денег может получить Украина

Промедление со стартом новой программы с Международным валютным фондом объемом 5,5 млрд долларов не должно стать помехой для получения помощи в рамках других программ, в частности, на преодоление последствий кризиса из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе брифинга.

"Программы, которые предоставляет Международный валютный фонд – стенд-бай, программы расширенного финансирования, – и программа для преодоления кризиса вследствие коронавируса имеют разные условия. Их нельзя объединять в один пакет – по каждой программе есть свои требования и свои условия", – сказал он.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Киев ожидает результата консультаций с Международным валютным фондом о получении финансирования в связи с эпидемией коронавируса.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил: Украина продолжает переговоры с МВФ, в том числе и о поддержке во время надвигающегося из-за коронавируса кризиса.

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МВФ предложил выделить 50 млрд долларовв экстренном порядке для поддержки наименее благополучных и развивающихся стран в борьбе со вспышкой заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина выполнит остающиеся два из восьми предварительных условий для старта новой программы с Международным валютным фондом в течение двух-трех недель. Эксперты фонда работали в Украине с 20 февраля и обсуждали с властями политику ускорения роста экономики и обеспечение стабильности.

В конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, однако официальные документы еще не были подписаны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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НБУ финансирование коронавирус пандемия МВФ

Источник: УНИАН

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