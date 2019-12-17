Нацбанк хочет упорядочить рынок недвижимости

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Восстановление ипотеки сдерживается высокими рисками первичного рынка недвижимости, регуляцию которого необходимо усилить. К такому выводу пришли в Национальном банке Украины (НБУ), о чем сказано в отчете о финансовой стабильности.

"Для возобновления ипотечного кредитования необходимо решить несколько фундаментальных проблем первичного рынка недвижимости. Он является крайне непрозрачным, а домохозяйства-инвесторы не имеют действенных механизмов защиты своих прав", – считают в НБУ.

Как отмечается в отчете, регулирование первичного рынка недвижимости должно быть усилено.

"Поскольку этот рынок является социально важным, его регулирование должно быть таким же жестким, как и регулирования банковского сектора. Должна быть обеспечена полная прозрачность структур собственности компаний-девелоперов, они должны нести ответственность за несвоевременное выполнение строительных работ", – полагают в Нацбанке.

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Без жесткого регулирования первичного рынка жилой недвижимости восстановление ипотеки будет крайне медленным несмотря на ожидаемое снижение процентных ставок.

При этом НБУ отмечает, что гривневые цены на рынке жилой недвижимости остаются относительно стабильными – новое жилье подорожало всего на 1% за последние 12 месяцев и на 7% с сентября 2016 года. В то же время благодаря росту доходов населения и снижению реальных цен на жилье, доступность и привлекательность жилья сейчас является самой высокой за последнее десятилетие.

Несмотря на небольшие объемы ипотечного кредитования, строительство находится на подъеме: за 9 месяцев 2019 года в Украине было введено в 36,6% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого.

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Однако также усиливаются накопленные проблемы на этом рынке. Так, на конец августа 2019 года в Киеве уже насчитывалось 66 жилых комплекса, которые имеют признаки долго- или недостроев. Общее количество квартир в недостроях в полтора раза превышает среднее годовое количество новых квартир в Киеве за последние 5 лет.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Укрбуд" остановил строительство домов для 13 тысяч семей. Причиной скандала стал конфликт между бывшим и нынешним руководством компании.

"Киевгорстрой" согласился достроить жилые комплексы "Укрбуда" после заявления президента Владимира Зеленского.

Как ожидается, недостроенные жилые комплексы корпорации "Укрбуд" будут финансироваться за счет кредитов в госбанках и нераспределенной прибыли "Киевгорстроя".

Однако стало известно, что НБУ обнаружил два государственных банка с потенциальными существенными проблемами.

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