Нацбанк обнародовал график погашения внешнего долга Украины
По данным регулятора, выплаты в этом году превысят 15 млрд долларов
Выплаты Украины по валовому внешнему долгу в 2019 году составят 15,66 млрд долларов, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
По данным регулятора, основная сумма долга, которую необходимо погасить, составляет 11,95 млрд долларов, а процентные платежи – 3,7 млрд долларов.
График погашения внешнего долга по кварталам:
- первый квартал – 5,61 млрд долларов;
- второй квартал – 3,61 млрд долларов;
- третий квартал – 3,92 млрд долларов;
- четвертый квартал – 2,52 млрд долларов.
В частности, в пользу Международного валютного фонда необходимо перечислить 1,95 млн долларов:
- в первом квартале – 600 млн долларов;
- во втором квартале – 601 млн долларов;
- в третьем квартале – 657 млн долларов;
- в четвертом квартале – 87 млн долларов.
Напомним, в январе 2019 года Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты по госдолгу предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд гривен, из которых: 239,24 млрд гривен (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд гривен (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.
Подробнее о ситуации с долгами страны читайте на сайте "Сегодня" в материале "Почему кредитов нет, а государственный долг Украины растет".
В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда.
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