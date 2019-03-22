Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Нацбанк обнародовал график погашения внешнего долга Украины

Сегодня, 20:54

По данным регулятора, выплаты в этом году превысят 15 млрд долларов

Фото: пресс-центр НБУ
Нацбанк обнародовал график погашения внешнего долга Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/42f/375/5c742f375e367.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/42f/375/5c742f375e367.jpg Экономика По данным регулятора, выплаты в этом году превысят 15 млрд долларов

Выплаты Украины по валовому внешнему долгу в 2019 году составят 15,66 млрд долларов, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным регулятора, основная сумма долга, которую необходимо погасить, составляет 11,95 млрд долларов, а  процентные платежи – 3,7 млрд долларов.

График погашения внешнего долга по кварталам:

  • первый квартал – 5,61 млрд долларов;
  • второй квартал – 3,61 млрд долларов;
  • третий квартал – 3,92 млрд долларов;
  • четвертый квартал – 2,52 млрд долларов.

В частности, в пользу Международного валютного фонда необходимо перечислить 1,95 млн долларов:

  • в первом квартале – 600 млн долларов;
  • во втором квартале – 601 млн долларов;
  • в третьем квартале – 657 млн долларов;
  • в четвертом квартале – 87 млн долларов.

Напомним, в январе 2019 года Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты по госдолгу предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд гривен, из которых: 239,24 млрд гривен (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд гривен (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

Подробнее о ситуации с долгами страны читайте на сайте "Сегодня" в материале "Почему кредитов нет, а государственный долг Украины растет".

В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег НБУ, долги, внешний долг

Вы сейчас просматриваете новость " Нацбанк обнародовал график погашения внешнего долга Украины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Названа самая полезная для здоровья человека рыба

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Что происходит с телом человека который ест чеснок

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Исторические здания сдадут в аренду

Причину смерти Началовой назвал ее отец

12 дизайнерских находок для обустройства кухни
Загрузка...

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Сегодня, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

Вчера, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой

20 марта, 07:39

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

«Это уже не худоба, а анорексия!» Кузнецова напугала поклонников