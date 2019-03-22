Нацбанк обнародовал график погашения внешнего долга Украины

По данным регулятора, выплаты в этом году превысят 15 млрд долларов

Фото: пресс-центр НБУ

Нацбанк обнародовал график погашения внешнего долга Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/42f/375/5c742f375e367.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/42f/375/5c742f375e367.jpg 2019-03-22T20:54:00+02:00 Экономика По данным регулятора, выплаты в этом году превысят 15 млрд долларов

Выплаты Украины по валовому внешнему долгу в 2019 году составят 15,66 млрд долларов, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным регулятора, основная сумма долга, которую необходимо погасить, составляет 11,95 млрд долларов, а процентные платежи – 3,7 млрд долларов.

График погашения внешнего долга по кварталам:

первый квартал – 5,61 млрд долларов;

второй квартал – 3,61 млрд долларов;

третий квартал – 3,92 млрд долларов;

четвертый квартал – 2,52 млрд долларов.

В частности, в пользу Международного валютного фонда необходимо перечислить 1,95 млн долларов:

в первом квартале – 600 млн долларов;

во втором квартале – 601 млн долларов;

в третьем квартале – 657 млн долларов;

в четвертом квартале – 87 млн долларов.

Напомним, в январе 2019 года Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты по госдолгу предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд гривен, из которых: 239,24 млрд гривен (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд гривен (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

Подробнее о ситуации с долгами страны читайте на сайте "Сегодня" в материале "Почему кредитов нет, а государственный долг Украины растет".

В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда.

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