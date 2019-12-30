Нацбанк обнародовал график проверок банков на 2020 год

Нацбанк / Фото: НБУ

Национальный банк Украины, который в 2019 году продал в 16 раз больше валюты, чем купил, опубликовал годовой план инспекционных проверок банков на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

На основании риск-ориентированного подхода регулятора определил для проверок 45 банков.

"Риск-ориентированный подход учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности", – сообщили в пресс-службе.

В частности, инспекторские проверки пройдут в I квартале:

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Укргазбанк, Аккордбанк, Банк Сич, КИБ, РВС Банк, Украинский Капитал, Айбокс Банк, Поликомбанк, ЕПБ, БТА Банк;

во II квартале:

Львов, Пиреус Банк МКБ, Первый Инвестиционный Банк, Банк Форвард, Мисто Банк, СЕБ Корпоративный Банк, Кредитвест Банк, Укрбудінвестбанк, Банк 3/4, Земельный Капитал, Расчетный Центр, Банк Фамильный, Банк Траст-Капитал, Альпари Банк;

в III квартале:

ПриватБанк, Альфа-Банк, Банк Восток, МТБ Банк, Аркада, Клиринговый дом, Кристалбанк, АП Банк, МетаБанк, Асвио Банк, Банк Кредит Днепр, Юнекс Банк, Окси Банк, Банк Портал;

в IV квартале:

ОТП Банк, Мегабанк, Альтбанк, Банк инвестиций и сбережений, МИБ, Полтава-банк, Радабанк.

В следующем году НБУ продолжит проводить и внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.

Кроме того, с 1 июля 2020 года в рамках проекта "сплит" Нацбанк начнет выездные проверки небанковских финучреждений в соответствии с графиком, утвержденным Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (НКЦБФР).

"Всего за 2019 департамент выездных проверок банков НБУ осуществил 50 плановых и 12 внеплановых проверок банков", – уточняют в Нацбанке.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что проведенное в 2019 году стресс-тестирование показало, что в системе остается несколько банков, в том числе два государственных, с потенциальными существенными проблемами. "Проведенное в 2019 году стресс-тестирование показало, что в системе существуют несколько банков, в том числе два государственных, с потенциальными существенными проблемами. Они могут нуждаться в значительных объемах капитала в случае реализации неблагоприятного макроэкономического сценария. Их финансовая устойчивость является низкой, финучреждения уязвимы к возможным кризисам", – сообщили в Нацбанке.

Также мы сообщали о том, что Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешнему долгу до конца этого и на весь следующий год. В 2020 году Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте 17 млрд долларов. В следующем году пиковые выплаты приходятся на первый квартал – 5,415 млрд долларов, и на третий квартал – 5,237 млрд долларов.

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