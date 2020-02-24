Нацбанк объяснил, что будет с долгами, взятыми при экс-министре финансов Яресько

Кабмин не собирается предпринимать никаких действий в отношении выпущенных в ходе реструктуризации 2015 года ВВП-варрантов и не видит исходящей от них угрозы для бюджета в краткосрочной перспективе. Такое заявление сделал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

По его словам, утверждения о чрезмерной нагрузке выплат по ВВП-варрантам для бюджета – искусственно созданная проблема информационной кампании, развернувшейся вокруг них в последнее время.

"Цель этой кампании в том, чтобы правительство произвело какие-то действия по выкупу. Именно планы по выкупу сделают этот инструмент привлекательным для широкого круга инвесторов, потому что те, кто держит сейчас эти варранты, не верят, что экономика Украины может расти на 7% следующие 20 лет", – отмечается в сообщении.

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Напомним, 3 сентября 2019 года Министерство финансов Украины совершило крупнейший в 2019 году платеж по государственному долгу. Были погашены евробонды на 661 млн долларов, а также начисленные по ним проценты – 444 млн долларов.

Эти еврооблигации Украина выпустила в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году. Соглашение предусматривало списание 3 млрд долларов долга и отсрочку платежей еще на 8,5 млрд долларов до 2019 года. Ставка по всем облигациям была зафиксирована на уровне 7,75% годовых.

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При этом вместо списанных бондов Украины выпустила ВВП–варранты. Их держатели претендуют на часть прироста реального ВВП с учетом инфляции, если он превысит показатель в 3% в 2019-2038 годах. С учетом ожиданий резкого роста экономики в команде президента Владимира Зеленского звучали заявления о необходимости досрочного выкупа ВВП-варрантов.

После того, как правительство под руководством Алексея Гончарука сообщило о том, что планирует добиться роста ВВП на 40% в течение пяти лет, на заявления премьера отреагировали финансовые рынки, в том числе случился и рост котировок ВВП-варрантов.

Сайт "Сегодня" писал о том, что в декабре 2019 года известие о том, что Украина и Международный валютный фонд достигли согласия относительно новой трехлетней договоренности на сумму в 5,5 млрд долларов, вызвало повышение котировок еврооблигаций Украины.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что кредит МВФ поступит в Украину в течение нескольких месяцев.

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