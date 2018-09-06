Нацбанк озвучил прогноз по работе с миссией МВФ в Украине

Успешное продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), миссия которого начала работу в Украине, остается ключевым условием снижения инфляции в Украине до целевого уровня Национального банка (НБУ). Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий.

"Сегодня начинается визит миссии МВФ в Киеве, и Национальный банк рассчитывает на успешность этих переговоров. Получение кредитных средств от Фонда и связанного финансирования от других партнеров Украины будет способствовать укреплению макрофинансовой стабильности и служить позитивным сигналом для участников рынка относительно дальнейшего продвижения в осуществлении реформ в Украине", – отметил Смолий.

Он уточнил, что миссия Фонда начала работу с представителями украинского правительства.

"Миссия приехала в Киев вчера (5 сентября. – Ред.), сегодня началась работа с Министерством финансов, с Кабинетом министров. У меня тоже запланирована встреча на 15:00 с миссией. Мы рассчитываем, что переговоры будут успешными и что мы достигнем консенсуса в получении очередного транша в этом году", – добавил глава НБУ.

Ранее в Нацбанке спрогнозировали, что очередной транш финансовой помощи от МВФ Украина сможет получить осенью 2018 года.

Напомним, в 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

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С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард уточняла, что изменение цен на газ для населения является критически важным для завершения пересмотра программы. Другое предусловие выделения Украине транша – соблюдение предельного дефицита госбюджета.