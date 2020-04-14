Нацбанк подсчитал, сколько в Украине наличных денег

В свете разговоров о том, что украинские власти подумывают о включении печатного станка, в Национальном банке рассказали, сколько в Украине наличных денег.

Так, на 1 апреля 2020 года в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 424,2 млрд грн, в частности банкнот – 421,4 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет – 2,7 млрд грн (13,4 млрд штук). Такую информацию обнародовали в пресс-службе Нацбанка.

Реклама

Ограничения, введенные для борьбы с эпидемией в марте, повлияли на состояние денежного обращения в первом квартале 2020 года. За первые три месяца этого года наличные деньги в обращении сократилась на 0,8 млрд грн (на 0,2%) по сравнению с уменьшением на 6,2% (или на 24,7 млрд грн) за аналогичный период прошлого года.

Следовательно, на одного украинца приходилось 67 банкнот, а разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, – 184. В начале года – 70 банкнот и 182 монеты соответственно.

В тренде Пережить карантин: как долго украинцы протянут без денег

"Отметим, что банки имеют достаточно наличных средств, чтобы удовлетворить потребности клиентов как непосредственно в кассах отделений, так и в банкоматах. Банки постоянно осуществляют подкрепление банкоматов и отделений наличными, чтобы клиенты всегда при необходимости могли снять нужные им средства", – добавили в Нацбанке.

Напомним, недавно НБУ подвел итоги первого месяца карантина. Оказалось, что, вопреки опасениям, средства на счетах населения в банках с начала марта увеличились.

Ранее сайт "Сегодня" писал: члены правления Национального банка рассказали коллегам из Американской торговой палаты о том, что ждет Украину, если она не заключит новую программу расширенного финансирования с Международным валютным фондом.

Украинцев призывают к осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники. Например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама