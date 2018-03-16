Нацбанк представил новую стратегию развития

Сегодня, 12:35

Национальный банк сосредоточится как на снижении темпов инфляции, так и на реанимации кредитования в Украине, а также будет реформироваться изнутри

Яков Смолий. Фото: пресс-центр НБУ
Яков Смолий. Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу, 16 марта, представил Стратегию центрального банка, которая устанавливает цели НБУ на среднесрочный период. Как отметил назначенный 15 марта на должность главы НБУ Яков Смолий, Национальный банк имеет четкое видение целей в будущем и программу их достижения.

"Мы продолжим работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, вместе с финансовым сектором способствовать экономическому росту. Реализация этого видения будет осуществляться по семи направлениям развития", – рассказал Смолий.

Стратегия Национального банка состоит из следующих целей:

  1. Низкая и стабильная инфляция.
  2. Стабильная, прозрачная и эффективная банковская система.
  3. Возобновление кредитования.
  4. Эффективное регулирование финансового сектора.
  5. Свободное движение капитала.
  6. Финансовая инклюзия.
  7. Современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк.

Как объяснил Смолий, шесть целей направлены "вовне" – на удовлетворение потребностей финансовой экосистемы. При этом важным условием для их достижения глава НБУ назвал "высокую институциональную способность центробанка", что и отражено в седьмой цели стратегии.

"Национальный банк ставит перед собой и внутреннюю цель – стать современным, открытым, эффективным, независимым центральным банком", – подчеркнул Смолий.

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Глава НБУ отметил, что в ходе работы над стратегией Нацбанк проанализировал потребности участников финансовой экосистемы, условия среды, в которой они работают, а также тенденции, которые будут влиять на финансовую систему Украины в будущем.

"На базе этого анализа мы и сформировали Стратегию Национального банка – дорожную карту, которой мы будем руководствоваться ближайшие годы для достижения определенных семи целей", – рассказал Смолий.

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Напомним, 15 марта президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления в Национальном банке поздравил Якова Смолия с назначением и отметил независимость НБУ, подчеркнув, что политики в последние четыре года не влияли на решения регулятора.
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"Сегодня"

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