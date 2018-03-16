Нацбанк представил новую стратегию развития

Национальный банк сосредоточится как на снижении темпов инфляции, так и на реанимации кредитования в Украине, а также будет реформироваться изнутри

Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу, 16 марта, представил Стратегию центрального банка, которая устанавливает цели НБУ на среднесрочный период. Как отметил назначенный 15 марта на должность главы НБУ Яков Смолий, Национальный банк имеет четкое видение целей в будущем и программу их достижения.

"Мы продолжим работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, вместе с финансовым сектором способствовать экономическому росту. Реализация этого видения будет осуществляться по семи направлениям развития", – рассказал Смолий.

Стратегия Национального банка состоит из следующих целей:

Низкая и стабильная инфляция. Стабильная, прозрачная и эффективная банковская система. Возобновление кредитования. Эффективное регулирование финансового сектора. Свободное движение капитала. Финансовая инклюзия. Современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк.

Как объяснил Смолий, шесть целей направлены "вовне" – на удовлетворение потребностей финансовой экосистемы. При этом важным условием для их достижения глава НБУ назвал "высокую институциональную способность центробанка", что и отражено в седьмой цели стратегии.

"Национальный банк ставит перед собой и внутреннюю цель – стать современным, открытым, эффективным, независимым центральным банком", – подчеркнул Смолий.

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Глава НБУ отметил, что в ходе работы над стратегией Нацбанк проанализировал потребности участников финансовой экосистемы, условия среды, в которой они работают, а также тенденции, которые будут влиять на финансовую систему Украины в будущем.

"На базе этого анализа мы и сформировали Стратегию Национального банка – дорожную карту, которой мы будем руководствоваться ближайшие годы для достижения определенных семи целей", – рассказал Смолий.

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Напомним, 15 марта президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления в Национальном банке поздравил Якова Смолия с назначением и отметил независимость НБУ, подчеркнув, что политики в последние четыре года не влияли на решения регулятора.