Нацбанк продает валюту для поддержки гривни: итоги дня

ОБЩЕСТВО

20 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Повалено 300 деревьев 500 деревьев повреждены, разрушены восемь опор электропередач за минувшую в Киеве в результате непогоды, сообщили в КГГА.

Только четыре человека на сегодняшний день подали документы для участия в конкурсе на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков.

212 боевикам полиция Донецкой области с начала года объявила о подозрении. Из них удалось задержать 180, сообщила пресс-служба МВД. 32 участника незаконных вооруженных формирований объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности заочно в рамках проведения операции Объединенных сил.

5887 искусственных сооружений по состоянию на 20.08.2018 года эксплуатируется автомобильных дорогах государственного значения (протяженностью 46 985 км). Из них 624 путепровода, в том числе 341 путепровод через железнодорожные пути. Наибольшее количество мостов была построено 40-60 лет назад.

ЭКОНОМИКА

Укрепил на 20 копеек до 27,7 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 21 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 20 августа.

Пятое место в мире занимает Украина по объемам производства меда и лидирует в Европе, сообщил офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе. Наша страна производит 100 тыс. тонн в год, то есть 6% мирового меда. Сегодня в Украине насчитывается около 400 тыс. пчеловодов и 4 млн ульев. Основными производителями меда являются восемь областей: Винницкая, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Житомирская, Николаевская, Полтавская и Кировоградская, которые производят 70% украинского меда, поставляемого в 35 стран мира. В прошлом году Украина поставила на экспорт около 50 тыс. тонн меда.

429,8 тыс. тонн муки в 2017/18 маркетинговом году Украина экспортировала, что на 5,4% больше, чем в прошлом сезоне. Текущий сезон – рекордный по темпам экспорта за период с 1996/1997 МГ, отмечают в агентстве "УкрАгроКонсалт".

526,6 млн долл. Национальный банк с 30 июля продал на межбанковском валютном рынке, в том числе на 215 млн долл. на текущей неделе, и готов к дальнейшим вливаниям, чтобы не допускать резких скачков курса нацвалюты.

8,6 млрд долл. составил по результатам первого полугодия украинский аграрный экспорт. Общий внешнеторговый оборот продукции АПК достиг 11,3 млрд долл., что больше на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составляет 23% от общего внешнеторгового оборота Украины. Товарами-лидерами украинского аграрного экспорта остаются зерновые культуры с долей 36,8%, растительные масла – 26,2% и семена масличных культур – 7,5%. ТОП-5 наших крупнейших покупателей в 2018 году возглавляет Индия, куда было экспортировано аграрных и пищевых товаров на сумму более 1 млрд долл. Далее следуют Египет – 576 млн, Китай – 526 млн, Нидерланды – 525 млн, Испания – 470 млн долл.

Увеличила на 6 млрд 413,77 млн куб. м Украина после завершения отопительного сезона запасы природного газа в своих подземных хранилищах, свидетельствуют данные "Укртрансгаза". Так, с 8 апреля по 18 августа запасы в хранилищах возросли на 86,3% –до 13 млрд 848,93 млн куб. м.

Возбудили семь дел украинские таможни за январь-июль о нарушении таможенных правил по фактам ввоза и вывоза товаров, включенных в таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности, на сумму 1,4 млн грн. При этом всего с начала этого года таможенники 4,2 тыс. раз приостанавливали оформление товаров из-за возможного нарушения авторских прав. По состоянию на 1 августа текущего года в таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности по заявлениям правообладателей внесено 3818 объектов. Из них 206 внесены с начала 2018 года.

МИР

Выросли на 2,1% потребительские цены в еврозоне в июле относительно того же месяца 2017 года, свидетельствуют данные Евростата. В июне в еврозоне была зафиксирована инфляция в 2%. Это самый значительный подъем показателя с декабря 2012 года. Целевой показатель Европейского центрального банка для инфляции составляет "немногим менее 2% в годовом выражении". Относительно июня 2018 года цены снизились на 0,3%.

Понизило суверенный рейтинг Турции международное рейтинговое агентство Moody's до "Ba3" с "негативным" прогнозом. "Отсутствие четкого плана турецкого правительства по устранению основных причин растущих финансовых рисков увеличивает вероятность кризиса платежного баланса", — заявили в Moody’s. Также суверенный кредитный рейтинг этой страны понизило агентство S&P (с "BB-" до "B+"), сохранив при этом "стабильный" прогноз. "Снижение рейтинга отражает наши ожидания, что экстремальная волатильность турецкой лиры и, как следствие, прогнозируемая резкая корректировка платежного баланса подорвет экономику Турции. Мы прогнозируем рецессию в следующем году",— говорится в сообщении. Отмечается, что за последующие четыре месяца инфляция может достигнуть 22%.

В среднем в 312 раз больше своих сотрудников заработали главные исполнительные директоры 350 крупнейших компаний США в минувшем году. Отмечается, что разрыв только увеличивается, поскольку зарплаты топ-менеджеров активно растут год за годом, тогда как оплата труда рядовых американцев практически не поднимается. Так, в 2017 году CEO крупнейших компаний США получили прибавку в зарплате в среднем в 17,6%. Зарплаты обычных сотрудников повысились всего на 0,3%.

Увеличилась на 2,2% в годовом выражении сумма всех товаров и услуг, произведенных на территории Евросоюза (ВВП), с учетом инфляции. В разрезе стран на первом месте оказалась Польша – рост ее реального ВВП составил 5%. На втором месте Венгрия с 4,4%. В Латвии и Румынии зафиксирован рост в 4,2%. Кипр и Словакия увеличили свои показатели на 3,9%. На 3,7 % вырос ВВП в Литве.

Успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи Греция и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Европейского стабилизационного механизма (ESM) – Стабфонда зоны евро. В документе подчеркивается, что "это стало возможным благодаря чрезвычайным усилиям греческого народа, отличного сотрудничества с нынешним греческим правительством и поддержке европейских партнеров через кредиты и облегчение задолженности". ESM выделил в рамках третьей программы 61,9 млрд евро в течение трех лет на макроэкономическую помощь и рекапитализацию греческих банков. Еще 24,1 млрд евро, которые были доступны Афинам по этой программе, не пригодились, отметили в фонде.