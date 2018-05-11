Нацбанк прокомментировал рост цен в Украине

В НБУ ожидают, что за 2018 год инфляция опустится ниже 10% и вернется в целевой диапазон к середине 2019 года

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам апреля подтвердил прогноз инфляции на 2018 год в размере 8,9%, передает пресс-служба Нацбанка.

Отметим, в годовом измерении – по сравнению с апрелем-2017 – инфляция в апреле 2018 года составила 13,1%. Этот показатель оказался ниже мартовского и в целом снижается каждый месяц с начала 2018 года.

"По оценкам Национального банка, отклонение фактической инфляции в апреле от прогноза является незначительным и может быть нивелировано в последующие месяцы. К тому же, монетарные условия являются пока достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции в соответствии с прогнозом Национального банка (8,9% г/г на конец 2018 года) и ее возвращение к целевому диапазону в середине 2019 года", – говорится в комментарии НБУ относительно уровня инфляции в апреле.

При этом апрельский показатель несколько превысил прогноз, опубликованный в "Инфляционном отчете" за апрель 2018 года – как считают в Нацбанке, "в основном за счет влияния наиболее волатильных компонент".

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз инфляции в Украине на 2018 год – с 8,7% до 8,9%, но улучшило на 2019 год. – с 8% и 7,5%. В Международном валютном фонде (МВФ) также ожидают более существенного роста цен. Согласно подсчетам МВФ, инфляция в Украине в 2018 году составит 11% вместо ранее прогнозируемых 10%, а в 2019 году она снизится до 10%.