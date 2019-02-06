Нацбанк проведет стресс-тестирование 29 банков, а "Укравтодор" выделит на ремонт ям 500 млн грн: итоги дня

Гривня продолжает укрепляться, ослабляются валютные ограничения, а Кировоградскую область переименуют

Нацбанк проведет стресс-тестирование 29 банков, а "Укравтодор" выделит на ремонт ям 500 млн грн: итоги дня Сергей Гусев 2019-02-06T20:33:00+02:00 Экономика Гривня продолжает укрепляться, ослабляются валютные ограничения, а Кировоградскую область переименуют

Общество

12 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

217 приходских храмов УПЦ МП по состоянию на 6 февраля перешли в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Начал работать Реестр коррупционеров то есть лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Он содержит информацию о лицах, которые привлечены к уголовной, административной дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера за такие правонарушения.

Около 30% составляет в настоящее время готовность комплекса пограничных сооружений на российско-украинской границе (проект "Стена"), что адекватно его финансированию, сообщили в Госпогранслужбе.

Планируется потратить 2,2 млрд грн на реконструкцию коммунального предприятия "Международный аэропорт "Винница", из которых в 2019 году – 1,013 млрд на первую очередь проекта.

Превышен в 11 областях в настоящее время эпидемический порог по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) Украины, больше всего – в Черновицкой и Ивано-Франковской.

Заключили Меморандум о сотрудничестве в управлении отходами столичная мэрия и французская компания "СЮЭЗ Интернешнл CAC". Соответствующий документ подписали мэр Киева Виталий Кличко и вице-президент "СЮЭЗ Интернешнл CAC".

44% взрослых жителей Украины в декабре 2018 года были готовы участвовать в акциях социального протеста. Таковы данные опроса Киевского международного института социологии. Уровень готовности к участию в акциях сначала вырос с 43% в декабре 2014 года до 49% в декабре 2016 года, а затем снизился до 40% в декабре 2017 года.

Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области в Кропивницкую. Суд признал законопроект о внесении изменения в Конституцию соответствующим требованиям. Соответствующий закон вступит в силу на следующий день после опубликования, если переименование поддержит парламент.

Экономика

Укрепил на 25 копеек до 26,96 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 7 февраля по сравнению с предыдущим банковским днем, 6 февраля.

Составили 122,3 млн грн поступления от аренды государственного имущества в январе 2019 года. Годовой план по поступлению арендных средств в первый месяц года выполнен на 10,2%. Всего этот план составляет 1,2 млрд грн. Перевыполнение плана на январь составляет 22,3%. В прошлом году Фонд государственного имущества перечислил от аренды 1,5 млрд грн, перевыполнив таким годовой план в полтора раза.

Остались на уровне 20,82 млрд долл. международные резервы Украины, за январь они не изменились.

Снизить до 30% с 50% решил Национальный банк с 1 марта норму обязательной продажи экспортной выручки.

Репатриировать дивиденды за 2018 год разрешил Национальный банк компаниям и банкам с иностранными инвестициями.

Стресс-тестирование 29 банков проведет Национальный банк в 2019 году. На эти банки приходится 93% активов банковской системы.

Направить около 500 млн грн намерено Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") на срочные мероприятия по ликвидации ямочности на автомобильных дорогах государственного значения Киев – Одесса и Киев – Чоп.

1317 незаконных рекламных средств демонтировано в столице в течение января. При этом 960 единиц демонтировали их владельцы.

6,394 млрд грн и 9,9 млн долл. привлекло в государственный бюджет Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 63, 182, 210, 287, 357, 714 и 1064 дня со средневзвешенной доходностью 19,5, 18,92, 19, 18,5, 18,47, 18 и 17,25% годовых, соответственно. Средства в долларах привлечены на 162 и 358 дней с доходностями 6,7 и 7,25% годовых.

Мир

Европейский суд по правам человека упразднил запланированные на 27 февраля публичные слушания иска Украины против РФ относительно Крыма и принял решение о переносе их на неопределенный срок

Гуманитарной помощи на 5 млн евро Еврокомиссия выделила Венесуэле в связи с тяжелым социально-экономическим кризисом в этой стране.

Оштрафовать американскую компанию General Electric намерено правительство Франции за невыполнение условий по созданию новых рабочих мест в рамках сделки по покупке Alstom. GE создала всего 25 новых рабочих мест во Франции за последние три года вместо обещанных 1 тыс., говорится в заявлении министра финансов страны.

Четыре атомных авианосца китайские власти намерены построить, чтобы к 2035 году приблизиться к достижению паритета с США, доведя общее число своих авианосцев до шести.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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