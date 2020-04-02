Нацбанк рассказал, как помогает преодолеть кризис: детали

В НБУ рассказали, как помогают правительству в преодолении эпидемии в Украине

Национальный банк, который эффективно сглаживает валютные колебания, перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год в государственный бюджет. Об этом сообщила пресс-служба регулятора 1 апреля 2020 года.

"Это на 2 млрд грн больше, чем планировалось в соответствии с законом "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", – рассказали в НБУ.

По согласованию с Минфином в бюджет решили перечислить сразу всю сумму прибыли Нацбанка.

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"Таким образом Национальный банк помогает правительству в нелегком деле преодоления эпидемии в Украине. На государственный бюджет сейчас ложится значительная финансовая нагрузка по борьбе с коронавирусом в стране и поддержке бизнеса и граждан, больше всего страдают от ограничительных мер", – подчеркнули в НБУ.

В тренде Доллар вырос в цене после резкого падения: курс НБУ

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Нацбанк рассказал про валютные интервенции, отметив признаки затухания валютной паники.

Однако на фоне роста количества зараженных коронавирусом продолжается бегство капитала с развивающихся рынков в защитные активы, и доллар растет практически ко всем валютам развивающихся стран. Кроме бегства капитала, на падение национальных валют действует снижение экспорта из-за схлопывания экономик торговых партнеров в условиях почти повсеместного введения режима карантина.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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