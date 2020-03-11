Нацбанк рассказал, сколько валюты потратил на скачки курса

Регулятор готов при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты

Спрос на валюту продолжает преобладать предложением, однако Национальный банк второй день подряд активно сглаживал курсовые колебания и сегодня продал с этой целью около 350 млн долларов.

"Как и ранее, мы считаем, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором, прежде всего из-за распространения коронавируса, хотя с точки зрения экономических показателей его влияние на Украину является нейтральным. В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей", – рассказали в пресс-службе Нацбанка.

Там заверили, что Национальный банк имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями.

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"Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 млрд долларов, поэтому мы готовы при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты", – говорят в НБУ.

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