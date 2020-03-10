Доллар и евро внезапно рванули вверх: подробности

Во вторник, 10 марта, на украинском межбанковском валютном рынке случилась паника, вызванная ситуацией на мировом рынке нефти, которую в свою очередь спровоцировала эпидемия коронавируса.

По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс вырос в продаже на 34 копейки, до 25,35 гривни за доллар. Курс евро в продаже вырос на 42 копейки, до 28,80 гривни за евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 80 копеек, до 25,86 гривни за доллар, курс евро вырос на 1 гривну 10 копеек, до 29,07 гривни за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,98 гривни, продажи – 25,86 гривни за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,12, продажи – 29,07 гривни за евро.

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Средний курс покупки рубля составляет 3,41, продажи 3,78 грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,2 – 25,5 гривни за доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

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Не исключено, что до конца недели из-за паники на мировых рынках курс доллара может подняться до 26 гривен за доллар.

С начала года Нацбанк купил на валютном рынке уже более 1 млрд долларов, а продал из резервов для сдерживания роста курса валют 295 млн долларов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что укрепление гривни негативно сказалось на выручке экспортеров, но в то же время поспособствовало снижению инфляции и сэкономило средства на обслуживании долга в иностранной валюте.

Напомним, благодаря укреплению гривни обслуживание долгов для украинского бизнеса и государственного сектора стало на сотни миллиардов гривен дешевле.

Ранее новости "Сегодня" также писали, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Национальный банк Украины в своих прогнозах на 2020 год улучшили прогноз роста экономики до 3,5-3,7%. Кроме того, по прогнозам Всемирного банка, рост валового внутреннего продукта Украины в 2020 году ускорится с 3,6% в 2019 году до 3,7%, а в 2021-2022 годах может составить до 4,2%. При этом программа деятельности правительства предусматривает рост ВВП на 40% за пять лет.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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