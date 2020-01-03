Нацбанк в 2019 году побил 14-летний рекорд по чистой покупке валюты: подробности

Существенное превышение предложения валюты над спросом в прошлом году обусловлено несколькими факторами

/ Фото: пресс-центр НБУ

Чистая покупка валюты Национальным банком Украины в 2019 году составила 7,9 млрд долл. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НБУ.

"Это самый высокий показатель за последние 14 лет и второй в целом в истории независимой Украины. Больше было лишь в 2005 году. Тогда чистая покупка валюты НБУ составила 10,5 млрд долл. США, из которых 4,3 млрд было фактически получено от приватизации "Криворожстали", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, в 2016-2018 годах этот показатель колебался в пределах 1,3-1,6 млрд долл., а в 2011-2015 гг. НБУ, наоборот, только тратил валюту из резервов для поддержания курса гривни.

"Существенное превышение предложения валюты над спросом в прошлом году обусловлено несколькими факторами. Это, в частности, рост интереса иностранных инвесторов к гривневым облигациям правительства, привлечение внешнего финансирования государственными компаниями, а также наращивание экспорта, прежде всего за счет увеличения производительности и, соответственно, больших физических объемов поставок товаров", – отмечают в НБУ.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Нацбанк купил 1,5 млрд долларов за неделю, и это стало абсолютным рекордом интервенций.

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