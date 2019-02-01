Нацбанк внес изменения в порядок открытия и закрытия счетов в банках
При открытии или закрытии счета банк обязан проверить наличие клиента в Едином реестре должников
Нацбанк опубликовал постановление №23, которым внес новые нормы в порядок открытия и ведения счетов в банках. Об этом сообщается на сайте НБУ.
В частности, Нацбанк постановил, что:
- При открытии счета в новом банке физлицо-предприниматель не должен подавать карточки с образцами подписей — хватит одного заявления про открытие счета.
- При заключении договоров (банковского счета, вклада или счета условного хранения) в электронной форме клиент и уполномоченное лицо банка могут не добавлять свои электронные или электронные цифровые подписи.
- При открытии или закрытии счета банк обязан проверить наличие клиента в Едином реестре должников. При этом если клиент внесен в Единый реестр должников, банк обязан сообщить об открытии или закрытии им счета органу исполнительной власти или "частному исполнителю".
Постановление НБУ вступает в силу 31 января.
Ранее Национальный банк Украины в 2018 году передал Службе безопасности, Национальному антикоррупционному бюро и Госслужбе по финансовому мониторингу сведения о банках, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, информирует пресс-служба регулятора.
Также сообщалось, что в кредитный реестр НБУ поступила информация о более чем 80 тыс. заемщиков. В Нацбанке отметили, что с 1 января 2019 года все банки обязаны использовать соответствующую информацию, поскольку это "повышает эффективность оценки банками кредитного риска".
Кроме того, напомним, что НБУ разрешил украинцам не ходить в отделения банков, чтобы открыть счет.
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