Нацбанк внес изменения в порядок открытия и закрытия счетов в банках

При открытии или закрытии счета банк обязан проверить наличие клиента в Едином реестре должников

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Нацбанк внес изменения в порядок открытия и закрытия счетов в банках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1bd/fbe/5c51bdfbe16b6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1bd/fbe/5c51bdfbe16b6.jpg 2019-02-01T06:26:00+02:00 Экономика При открытии или закрытии счета банк обязан проверить наличие клиента в Едином реестре должников

Нацбанк опубликовал постановление №23, которым внес новые нормы в порядок открытия и ведения счетов в банках. Об этом сообщается на сайте НБУ.

В частности, Нацбанк постановил, что:

При открытии счета в новом банке физлицо-предприниматель не должен подавать карточки с образцами подписей — хватит одного заявления про открытие счета.

При заключении договоров (банковского счета, вклада или счета условного хранения) в электронной форме клиент и уполномоченное лицо банка могут не добавлять свои электронные или электронные цифровые подписи.

При открытии или закрытии счета банк обязан проверить наличие клиента в Едином реестре должников. При этом если клиент внесен в Единый реестр должников, банк обязан сообщить об открытии или закрытии им счета органу исполнительной власти или "частному исполнителю".

Постановление НБУ вступает в силу 31 января.

Ранее Национальный банк Украины в 2018 году передал Службе безопасности, Национальному антикоррупционному бюро и Госслужбе по финансовому мониторингу сведения о банках, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, информирует пресс-служба регулятора.

Также сообщалось, что в кредитный реестр НБУ поступила информация о более чем 80 тыс. заемщиков. В Нацбанке отметили, что с 1 января 2019 года все банки обязаны использовать соответствующую информацию, поскольку это "повышает эффективность оценки банками кредитного риска".

Кроме того, напомним, что НБУ разрешил украинцам не ходить в отделения банков, чтобы открыть счет.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Нацбанк внес изменения в порядок открытия и закрытия счетов в банках". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...