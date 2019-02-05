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Началась регистрация на сессию ВНО, Украина выплатила очередную часть долга МВФ: итоги дня

Вчера, 20:16

Украина уплатила свой регулярный взнос в бюджет ООН, попав в число первых 25 государств, уплативших их вовремя

Началась регистрация на сессию ВНО, Украина выплатила очередную часть долга МВФ: итоги дня Экономика Украина уплатила свой регулярный взнос в бюджет ООН, попав в число первых 25 государств, уплативших их вовремя

Общество

8 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб и один был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

713 дорожно-транспортных происшествий произошло в Украине в течение суток 4 февраля, вследствие которых пострадали 47 человек и 4 погибли, сообщила Нацполиция. Полицейскими было составлено 430 протоколов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

5 февраля открылась десятая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва.

144123 взрывоопасных предмета было уничтожено за 2018 год работниками ГСЧС.

1358020 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма официально учтено по состоянию на 4 февраля 2019 года.

5 февраля началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания, она продлится до 25 марта. В Украине ожидают около 332 тысяч участников тестирования.

31 взрослый и 13 детей с заболеваниями, которые пока не лечатся в Украине, в ближайшее время получат необходимое лечение в зарубежных клиниках за государственные средства. На лечение 40 пациентов будет потрачено 115 млн грн из государственного бюджета, а лечение еще 4 пациентов будет осуществлено за счет остатков средств, находящихся на счетах иностранных клиник (334 тыс. долл.). По бюджетной программе "Лечение граждан Украины за рубежом" Министерству здравоохранения в госбюджете на 2019 предусмотрено 690 млн грн. В 2018 году осуществлена ​​оплата для лечения 278 украинцев. Это на 19% больше, чем в 2017 году.

8 февраля начнет работы по ликвидации аварийной ямочности на международных и национальных дорогах Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор").

2,5 тыс. человек обратились в киевские больницы с 1 января по 1 февраля 2019 года из-за травм в связи с погодными условиями.

Экономика

Укрепил на 21 копейку до 27,22 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 6 февраля по сравнению с предыдущим банковским днем, 5 февраля.

20620 торговых точек по продаже лекарств по состоянию на 1 января 2019 года насчитывается в Украине, из которых 16457 аптек и 4163 аптечных пункта. За последние пять лет количество аптек увеличилось на 12,5%, а аптечных пунктов – уменьшилось на 6,5%.

Успешно завершилось 567 аукционов в системе "ProZorro.Продажи". Суммарно они принесут государству не менее 735 млн грн. Начальная стоимость объектов была 395 млн. Благодаря конкуренции их цена увеличилась в среднем на 86%.

На 15,7% выше показателя прошлого года оказался в 2018 году валовой сбор подсолнечника – 14,16 млн тонн. Производство соевых бобов выросло по сравнению с прошлым годом до 4,46 млн тонн (14,4%). Валовой сбор рапса вырос на 25,1% и составил 2,75 млн. тонн.

Составил 69,8 млн тонн что на 12,7% больше, чем в 2017 году, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур. При этом прирост обеспечен за счет кукурузы (ее объем вырос на 44,2%) и риса (8,2%). Всех остальных культур (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка, просо, горох) собрано на 70-96% меньше.

Составил 0,7% рост продуктивности молочных коров в сельхозпредприятиях в 2018 году. Годовой надой на корову составил 6054 кг.

На 42% больше в годовом измерении оказались запасы десертных яблок по состоянию на 1 февраля – 280 тыс. т. Это абсолютный рекорд запасов яблока на эту дату в истории Украины. Такой уровень запасов эксперты объясняют как рекордным урожаем, так и рекордными темпами ввода в эксплуатацию фруктохранилищ в прошлом году, что позволило сохранить значительно больший объем продукции до второй половины сезона. Существенное влияние на увеличение запасов оказали и низкие темпы реализации яблок в первой половине сезона 2018/19 годов в связи с низким уровнем цен и возросшей конкуренцией.

48 млн долларов Национальный банк в период с 28 января по 1 февраля купил на межбанковском валютном рынке. С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 207,9 млн долларов, а продал 54,33 млн.

Активы 15 неплатежеспособных банков продал Фонд гарантирования вкладов физических лиц в период с 28 января по 1 февраля на сумму 23,03 млн грн. Из них на 11,16 млн грн проданы права требования по кредитам, на 11,58 млн – основные средства банков. В течение текущей недели запланирована продажа активов на 7,25 млрд грн.

Около 360 млн долларов Украина сегодня, 5 февраля, перечислит Международному валютному фонду в счет погашения кредита. Следующий крупный платеж запланирован на 1 марта, когда нужно вернуть около 159,6 млн долл. Всего в течение 2019 года планируется погасить около 1,98 млрд долл. За 2018 год Украина погасила долги МВФ на 2,08 млрд долл.

Мир

Украина 25 января уплатила свой регулярный взнос в бюджет ООН, попав в число первых 25 государств, уплативших их вовремя. Об этом сообщило постоянное представительство Украины при ООН

Составил 3% годовой рост мирового производства кормов в 2018 году – до 1,1 млрд тонн. Такой вывод сделал известный американский производитель кормов Alltech, собравший данные по 144 странам и 30 тыс. предприятий, занятых производством кормов.

К дефициту в размере 1,36 млн тонн идет мировой рынок сахара – такой прогноз сделали аналитики Green Pool в своем первом прогнозе на сезон 2019/2020 МГ. Прогноз мирового профицита сахара в текущем сезоне снижен до 2,64 млн т, по сравнению с предыдущим прогнозом — 3,6 млн т. В 2017/2018 МГ мировой профицит составил 19,6 млн т. Ожидаемый дефицит 2019/2020 МГ объясняется, главным образом, ожидаемым сокращением производства сахара в Таиланде, Пакистане и Индии.

500 млн евро налоговой задолженности согласилась выплатить компания Apple властями Франции для урегулирования претензий. Произошло это после 10 лет разбирательств.

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Тег доллар, лекарства, дороги, гривня, Apple, переселенцы, итоги, задолженность, итоги дня

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АВТОР:

Сергей Гусев

Источник:

Сегодня

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