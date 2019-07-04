Началась вступительная кампания в вузы, доллар "упал" ниже 26 гривен: итоги дня

Количество граждан Украины, которые находятся в Польше, выросло в пять раз





Общество

29 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов пятеро украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

96 населенных пунктов в 5 областях оставались обесточенными из-за непогоды (сильный ветер, дождь, град).

Конкурс на занятие 505 вакантных должностей в местных судах объявила Высшая квалификационная комиссия судей. Участие в нем могут принять 656 кандидатов, находящихся в резерве на замещение вакантных должностей судей местных общих судов.

11 грузовиков с гуманитарной помощью направил на неподконтрольную территорию Донбасса Международный комитет Красного Креста. Общий вес помощи – 200,8 тонны.

317 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов по состоянию на 3 июля уже зарегистрировала Центральная избирательная комиссия.

Выросло в пять раз с 2014 года количество граждан Украины, которые находятся в Польше. Если до 2014 года их было около 320 тысяч, то сейчас, по неофициальным данным, это полтора миллиона человек. По официальной статистике на сегодня гражданам Украины выдано 196 тысяч разрешений на жительство в Польше.

62% украинцев однозначно готовы принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг" с 29 июня по 3 июля. Еще 23% заявили, что скорее готовы участвовать, 12% – не будут голосовать, а 3% – не определились.

Составила 7989 грн средняя зарплата штатных сотрудников, занятых в сельском хозяйстве, в январе-мае, что на 22,5% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом заработная плата в пищевой промышленности выросла на 20,9%, до 9348 грн.

С 10 до 22 июля абитуриенты могут подавать через электронный кабинет заявления в украинские вузы.

Экономика

Укрепил на 7 копеек до 25,87 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 5 июля по сравнению с предыдущим банковским днем, 4 июля.

Достиг нового исторического рекорда – 60,12 млрд грн портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов на 4 июля, в том числе увеличившись по итогам прошедших 2 июля первичных аукционов на 2,71 млрд грн. Весь прирост традиционно обеспечили гривневые бумаги – 3,91 млрд грн, которых теперь в портфеле нерезидентов на 58,21 млрд грн.

Купил на межбанке 52 млн долларов Нацбанк 3 июля, но курс гривни все равно укрепился и впервые с апреля 2018 года преодолел уровень 26 грн за доллар.

Увеличило до 351,88 млрд грн Министерство финансов прогнозную оценку платежей в счет погашения и обслуживания государственного долга в 2020 году, что на 16,08 млрд грн больше по сравнению с прогнозом на начало июня и на 52 млрд грн – по сравнению с ожидавшимся показателем на начало года.

Увеличится до 14,92 млрд долларов дефицит торгового баланса Украины в 2021 году с 13,78 млрд долларов в 2020 году и до 16,11 млрд долларов в 2022 году – таков базовый прогноз социального и экономического развития Украины на эти годы, утвержденный постановлением Кабмина.

Антимонопольный комитет рекомендовал трем мобильным операторам – "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell информировать потребителей о расчетной стоимости тарифных планов за день, а не за четыре недели.

Выполнен с дефицитом в размере 6,8 млрд грн общий фонд государственного бюджета за январь-июнь. Доходы госбюджета по сравнению с прошлогодними показателями выросли на 12,9% – до 506,8 млрд грн, составив 95,7% от плана.

Мир

Будут возобновлены в сентябре текущего года трехсторонние переговоры в формате Украина-РФ-Европейская комиссия о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года. Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

Мировые цены на продовольствие упали впервые за полгода они незначительно снизились в июне по сравнению с маем и практически сравнялись с показателем годичной давности. Снижение цен на молочную продукцию и растительные масла компенсировало подорожание зерновых, сахара и мяса.

Выплатить 100 млн долларов пообещал авиаконцерн Boeing семьям 346 человек, погибших при крушении самолетов Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии.

Большой разведывательный корабль ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря, где проходят украинско-американские учения Sea Breeze 2019.

45% американцев считают что президент Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту – таковы данные социологического исследования Gallup. 53% выступили против импичмента. При этом импичмент поддержали 7% республиканцев, 46% независимых респондентов и 81% тех, кто поддерживает Демократическую партию.

9 миллионов литров виски сгорели в американском штате Кентукки из-за пожара на складе производителя виски Jim Beam.

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