Начался первый зарубежный визит Зеленского, курс гривни снижается: итоги дня

Начались учения с участием 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и американских десантников

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Общество

13 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Начал свой первый зарубежный визит президент Украины Владимир Зеленский – 4 июня он прибыл в Брюссель.

Обслужил 51 853 пассажира и 352 рейса международный аэропорт Борисполь 2 июня. На сегодняшний день это является рекордом для этого аэропорта.

Работать над созданием системы мониторинга трудоустройства выпускников учреждений высшего и профессионального образования будут Министерство образования совместно с Пенсионным фондом. Об этом шла речь на заседании Совета по вопросам профессиональной ориентации населения.

Увеличить в 19 раз хотят народные депутаты административную ответственность за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан. Соответствующий законопроект принят за основу. Предполагается увеличение штрафа за безосновательный отказ от предусмотренной законом бесплатной перевозки граждан до 150 необлагаемых минимумов (2550 грн), который будут накладывать на водителей транспортных средства и на граждан – субъектов предпринимательской деятельности. Сейчас такой отказ влечет за собой наложение штрафа в виде 8 необлагаемых минимумов доходов граждан (136 грн).

Еще четыре дополнительных поезда Укрзализныця назначила на летний период, увеличив, таким образом, количество дополнительных поездов до 26.

Начались учения с участием 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и американских десантников. Они проходят во Львовской области.

Уменьшится до 3,5 м вместо 3,75 м ширина левых полос движения на дорогах I категории с тремя и более полосами движения в одном направлении. Обновленные строительные нормы вступают в силу 1 сентября.

Заболели 52 тысяч человек корью в Украине с начала 2019 года, а в течение 22-й недели – 1310 человек. По данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течение недели (с 24 по 30 мая) больше новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (184 больных: 120 взрослых и 64 ребенка), городе Киев (128: 76 взрослых и 52 ребенка), Киевской (128: 74 взрослых и 54 ребенка), Хмельницкой (93 больных: 40 взрослых и 53 ребенка), и Тернопольской областях (82: 25 взрослых и 57 детей).

Экономика

Ослабил на 25 копеек до 27,21 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 5 июня по сравнению с предыдущим банковским днем, 4 июня.

136 млн грн поступили в бюджет за аренду государственного имущества в мае. С начала года Фонд госимущества обеспечил поступлений от аренды на 676 млн грн, а это 56% от плана на 2019 год. По состоянию на весну, действующих договоров аренды государственного имущества, заключенных Фондом и региональными его отделениями, 17 тысяч.

Увеличилось на 7,6% производство стали в Украине в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом, до 9,33 млн тонн. Об этом сообщило объединение "Укрметаллургпром". При этом производство металлопроката за указанный период увеличилось на 2,2% – до 7,89 млн тонн, а выплавка чугуна – на 2,7%, до 8,7 млн тонн.

Приведет к росту цен для небытовых потребителей на 40-50% применение утвержденного правительством порядка компенсации разницы между ценой э/э для населения и ее рыночной ценой в новой модели энергорынка, во избежание коллапса рынка порядок должен быть изменен. Письмо с таким предостережением и предложениями направила в Кабинет министров и Министерство энергетики председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Увеличила на 2,3% крупнейшая в Украине газодобывающая компания "Укргазвыдобування" в январе-мае текущего года добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,441 млрд кубометров.

Мир

Увеличило с 19 600 до 40 000 человек чешское правительство годовую квоту на прием украинских работников. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии.

Цены на нефть сегодня умеренно снижались в ходе торгов на опасениях резкого замедления роста мировой экономики.

Заплатил 4,568 млн долларов основатель криптовалюты Tron и владелец торрент-трекера BitTorrent Джастин Сан за право пообедать с главой Berkshire Hathaway миллиардером Уорреном Баффеттом. Он стал победителем благотворительного аукциона.

Сенат США одобрил законопроект согласно которому запрет на выдачу американских виз или депортация могут быть применены к тем, кто причастен к вмешательству в выборы. Таким вмешательством будет считаться нарушение законов о голосовании и финансировании избирательной кампании. Законопроект теперь должна утвердить палата представителей. После этого его должен будет одобрить президент США.

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