Начата выплата субсидий наличными: итоги дня

Самый дорогой Mercedes растаможили за 1,5 млн грн самый дешевый Opel – за 20 тысяч грн

Начата выплата субсидий наличными: итоги дня Сергей Гусев 2019-03-04T21:00:24+02:00 Экономика Самый дорогой Mercedes растаможили за 1,5 млн грн самый дешевый Opel - за 20 тысяч грн

Общество

9 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

1 марта Пенсионный фонд начал финансирование пенсий и жилищных субсидий по отдельным ведомостям будет осуществляться выплата жилищных субсидий за февраль. На пенсионные выплаты направлено 1 367,9 млн грн, на жилищные субсидии – 168,4 млн грн.

До 7 марта включительно кандидаты на пост президента Украины должны окончательно определиться с участием в выборах 31 марта. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям. В этот же день ЦИК должна утвердить форму, цвет и текст избирательного бюллетеня.

Средняя температура зимы 2019 года в Киеве составила -2,0°, что на 2,0º выше климатической нормы. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Все зимние месяцы в столице были теплее нормы, но больше всего отличился февраль, его месячная температура аж на 4,8° превысила норму.

Объявила о подозрении уже 19 лицам полиция с официального старта президентской гонки в Украине за нарушение избирательного законодательства. Всего с начала избирательного процесса полицейские открыли 117 уголовных производств, из них 53 связаны с нарушением избирательного законодательства и 64 – с проведением предвыборной кампании.

Самый дорогой Mercedes растаможили за 1,5 млн грн самый дешевый Opel – за 20 тысяч грн. За время льготного периода по растаможке "евроблях" с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года таможни оформили 218 тыс. транспортных средств и получили 13,6 млрд грн платежей.

Составил 224,4 грн среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности, предоставляемой Фондом социального страхования Украины, в 2018 году, что на 54,2 грн, или 31,9% больше, чем в 2017 году.

Рост на 0,4% зафиксирован в Киеве заболеваемости гриппом и ОРВИ в течение прошлой недели, который произошел за счет детского населения. Об этом сообщили в КГГА. За 9-ю неделю арегистрирован 12 481 больной гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости составлял 421,2 и ниже эпидемического порога на 50,8%.

Экономика

Укрепил на 4 копейки до 26,83 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 5 марта по сравнению с предыдущим банковским днем, 4 марта.

263 млн гривен с начала года принесла бюджету аренда государственного имущества. За февраль государство получило 141 млн грн.

Сведен с профицитом 400 млн долл. текущий счет платежного баланса Украины в феврале. Рост экспорта составил 9,1% в годовом выражении (февраль 2018 года к февралю 2019-го) благодаря росту поставок продовольственных товаров и возобновлению роста объемов экспорта металлургической продукции. Стоимость импорта осталась практически на уровне прошлого года (выросла на 1,2%). Платежный баланс Украины в 2018 году был сведен с профицитом 2,9 млрд долл.

Министерство финансов 1 марта погасило седьмой купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям). Общая сумма выплаты составила 444,4 млн долл. Эти еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, Укравтодора и

Полностью исчерпали 15 квот украинские экспортеры по итогу 2018 года на беспошлинный экспорт агропромышленной продукции в Европейский союз. В полном объеме использованы квоты на экспорт пшеницы, кукурузы, ячменной крупы и муки, яблочного и виноградного соков, обработанного крахмала, солода и клейковины, продуктов переработки солода и крахмала, обработанных томатов, меда, сливочного масла и мяса птицы. В то же время, несмотря на улучшение ситуации с использованием квот по сравнению с предыдущим годом, в 2018 году большая часть квот не была использована даже наполовину (всего квотируемых позиций 40).

Первые аукционы по продаже объектов малой приватизации в электронной системе публичных закупок ProZorro состоялись в Киеве. Проданы три объекта, бюджет города получит около 10 млн грн.

Увеличился на 14,7% транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в январе-феврале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13,8 млрд кубометров.

Снизила на 44,1% Украина с начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из подземных хранилищ по 2 марта 2019 года запасы в них – до 9 млрд 606,25 млн куб. м, свидетельствуют данные Укртрансгаза. В прошлом году на эту дату было 9 млрд 754,34 млн куб. м газа, два года назад – 8 млрд 267,87 млн куб. м.

Мир

Европейский Союз продлил еще на год санкции (до 6 марта 2020 года) в виде замораживания активов экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его 11 соратникам. Один из списков исключен, но официально его имя пока не названо.

На парламентских выборах в Эстонии победу одержала крупнейшая оппозиционная праволиберальная партия Реформ. За нее высказались 28,9% избирателей, и партия может рассчитывать на 34 парламентских мандатов из 101. В прежнем составе парламента у нее было 30 мандатов.

Авиавласти Пакистана вновь продлили запрет на использование своего воздушного пространства в связи с обострением индийско-пакистанского конфликта, теперь до утра 5 марта. При этом возобновилось движение поездов между Пакистаном и Индией возобновилось на фоне снижения напряженности между двумя странами. 26 февраля Индия сообщила, что нанесла удары по лагерю боевиков в пакистанской части Кашмира в ответ на атаку боевиков, в результате которой погибли 40 индийских военных. Затем Пакистан заявил, что ответ на вторжение в свое воздушное пространство пакистанские военные сбили два индийских военных самолета.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.