Начинается мировой кризис: экономист дал пять советов Украине

Специалист уверен, что наша страна сможет не "утонуть" в сложной экономической ситуации

Распространение коронавируса в мире послужило спусковым крючком для начала финансового кризиса. Из-за негативных ожиданий инвесторов рекордно подешевела нефть, обвалились фондовые биржи, просела туристическая сфера, промышленность и потребительский спрос. Такая ситуация означает, что все больше людей могут оказаться в сложном финансовом положении, считает профессор экономики университета Калифорнии в Беркли, член редколлегии VoxUkraine Юрий Городниченко.

Экономист уверен, что Украина может пережить нынешний кризис с наименьшими потерями. Однако, по его мнению, для этого власти нужно предпринять несколько важных шагов:

Дать гривне постепенно девальвировать то же время не допуская паники на валютном рынке.

"В этот период НБУ должен выполнять свою функцию заемщика последней надежды для банков, ведь есть большой риск, что те окажутся под давлением, если люди будут пытаться снять депозиты и перевести их в валюту. Паническую волну может вызвать резкое падение гривни, поэтому НБУ совершенно верно продает валюту из резервов, сдерживая колебания курса", – объяснил Городниченко.

Правительство может ввести ряд краткосрочных мер поддержки для отраслей, которые больше всего пострадают от кризиса: налоговые каникулы, кредиты и тому подобное.

"При этом прямые закупки продукции, предназначенной на экспорт – плохая идея", – считает экономист.

Вести контрциклическую бюджетную политику.

"Не гулять "на все", когда есть деньги и экономить в кризис, а наоборот: в хорошие годы создавать запас прочности, а в плохие – поддерживать за его счет бизнес и людей. Сегодня, во время кризиса, правительство должно повысить свои расходы – делать больше закупок (одним из направлений может стать закупка медицинских услуг, тестов, оборудование), трансфертов, временно снизить налоги для домохозяйств и бизнеса. Однако для этого нужны внешние заимствования, которых не будет в случае объявления дефолта", – предостерег специалист.

Срочно возобновить сотрудничество с МВФ, что позволит получить финансирование также от других международных институтов.

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Предоставить социальную поддержку наиболее уязвимым гражданам – пенсионерам, безработным, больным.

"Это позволит им пережить наиболее тяжелые фазы кризиса и поддержит малый и средний бизнес через создание спроса на его продукцию", – резюмировал Городниченко.

Он уточнил, что в больших экономических шоках могут быть и плюсы. Так, кризисы могут стать точкой роста для определенных индустрий (онлайн и сервисы доставке), улучшить качество медицинской помощи в Украине (через разовую закупку качественного оборудования и обучение дополнительного персонала) и создать новые полезные социальные

нормы (распространение гигиенических практик и практик удаленной работы).

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявлял, что новый экономический кризис Украина встретит в лучшем состоянии, чем в 2008 году. Также глава правительства отметил, что 10 марта во время разговора с руководством МВФ была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества "без изменения условий, курса".

Что касается курса доллара в Украине, то финансовые аналитики уже говорят о долгосрочном тренде на ослабление гривни. Подробнее о том, что происходит с курсом доллара, читайте в материале: "Пружина слишком долго была натянута: курс доллара может резко прыгнуть". А о том, каков курс гривни в "рыбьих хвостах", узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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