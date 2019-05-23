Начинается процесс досрочных выборов в Раду, украинские еврооблигации подешевели: итоги дня

Главные события 23 мая в Украине и мире





Общество

5 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

24 мая официально начинается подготовка к выборам в ВР несмотря на заявления об обжаловании роспуска Рады, избирательный процесс запущен, и остановить его невозможно. Об этом сказала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук. При этом она заявила, что по действующей процедуре, системы закупок ЦИК не успеет распечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс.

Выросла с 260 млн до 419,96 млн грн сметная стоимость строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко поручил направить акты выполненных работ по строительству в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проверки объема и стоимости работ.

Отсрочено до 22 августа с 22 мая введение жестких санкций за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией, сообщила Государственная фискальная служба. Как напомнило ведомство, после вступления новых норм в силу штраф за превышение срока пребывания автомобилей с иностранной регистрацией от 20 до 30 суток составит 85 тыс. грн. При превышении срока более чем на 30 суток, предусмотрен штраф 170 тыс. грн или конфискация.

Созвал на 24 мая митрополит Епифаний синод Православной церкви Украины. Ранее Епифаний говорил, что на заседание синода могут вынести для обсуждения конфликт, который возник в церкви в последние дни с участием почетного патриарха Филарета.

Венецианская комиссия получила запрос от Совета Европы оценить украинский закон о языке. Ожидается, что комиссия до конца года подготовит свое заключение.

Кабинет министров создал Военно-юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Он создан путем реорганизации военно-юридического факультета того же университета. Студенты, которые учились на факультете, продолжают обучение в новосозданном институте.

Увеличил пропускную способность в два раза международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) в связи с расширением основного терминала "А" на 9,5 тыс. кв. м – до 23,7 тыс. кв. м. Планируется через 2-3 года начать работы по продлению взлетно-посадочной полосы. Сейчас этот аэропорт – второй в Украине по величине пассажиропотока.

Превысил исторический максимум зафиксированный за все время измерений, в ночь на 23 мая уровень воды в бассейне реки Уж (Закарпатье). За предыдущие двое суток в регионе выпало около 120 мм осадков (месячная норма). До этого самый высокий уровень воды здесь фиксировался во время катастрофического паводка в 1998 году – 348 см относительно нуля поста.

Экономика

Ослабил на 3 копейки до 26,32 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 24 мая по сравнению с предыдущим банковским днем, 23 мая.

Подешевели на 0,1-1% еврооблигации Украины по итогам 22 мая в зависимости от срока погашения, а доходность их выросла на 0,1-0,15 процентных пункта. Участники рынка называют основными причинами негативной динамики сообщения о возможном досрочном сворачивании из-за роспуска Рады и отставки правительства миссии Международного валютного фонда.

ПриватБанк подал иск в суд штата Делавэр к бывшему владельцу финансового учреждения Игорю Коломойскому. Среди ответчиков также второй крупнейший экс-владелец банка Геннадий Боголюбов и их инвестиционные компании, а обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.

Предоставит 24,5 млн евро Германия на модернизацию подстанций Укрэнерго и интеграцию энергосистемы Украины в ENTSO-E.

Миссия МВФ продолжает работать в Украине "Проводятся консультации, переговоры. Обсуждается экономическая ситуация, которая сложилась на сегодня. Как только у нас будут какие-то новости по работе миссии, я сразу это прокомментирую", – сказал глава Национального банка Яков Смолий.

НБУ отозвал банковскую лицензию и ликвидировал банк "Финансовая инициатива". 23 июня 2015 года Нацбанк принял решение об отнесении этого банка к категории неплатежеспособных.

Предоставил 200 млн евро Европейский инвестиционный банк в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины Кабинету министров в виде долгосрочного кредита с низкими процентами. Средства используются с целью инвестирования в восстановление ключевых объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, а также обеспечение надлежащих условий проживания для внутренне перемещенных лиц.

Кабмин утвердил кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы трех государственных банков: Ощадбанк, Укрэксимбанк и ПриватБанк. В каждый совет вошли шесть независимых членов и два представителя государства сроком на три года.

Мир

Компания Apple заняла первое место в списке самых ценных брендов в 2019 году по версии журнала Forbes. Стоимость ее бренда компании выросла на 12% за год и составила 205,5 млрд долларов. Выручку оценили в 265,8 млрд долларов. Первое место в рейтинге компания занимает девятый год подряд. В пятерку также вошли Google (167,7 млрд долларов), Microsoft (125,3 млрд), Amazon (97 млрд) и Facebook (88,9 млрд).

Нефтяной рынок 23 мая продолжил снижение в ходе торгов, вызванное данными об увеличении запасов топлива в США. Товарные запасы нефти в этой стране на прошлой неделе взлетели до максимального уровня с середины 2017 года.

Международная федерация футбола решила не изменять регламент чемпионата мира-2022 в Катаре и не увеличивать состав участвующих в нем команд с 32 до 48. Главная причина — невозможность в оставшееся до события время подготовить страну к проведению большего количества игр. Однако ранее одобренное решение об участии 48 команд в чемпионате мира 2026 года осталось в силе.

Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал не исключать бокс из программы Олимпийских игр-2020, которые пройдут в Токио. Но подготовкой турнира будет заниматься на Международная ассоциация бокса (AIBA), которая лишена официального признания в связи с финансовыми и организационными проблемами, а специально созданная рабочая группа МОК. Бокс непрерывно входит в программу Олимпийских игр с 1904 года.

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