Национальный банк отчитался о значительном росте своих активов

За первое полугодие 2020 года активы Национального банка Украины выросли на 13%.

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Об этом сообщили на официальном сайте Нацбанка.

"По итогам полугодия объем активов Национального банка увеличился на 13%, если сравнить с консолидированными балансовыми данными по состоянию на 31 декабря 2019 года, и составил 1 198,9 млрд грн", - говорится в сообщении.

Также в Нацбанке отметили, что рост активов стало результатом увеличения международных резервов на 12,6% в долларовом эквиваленте, а также их переоценки в гривневом эквиваленте в связи с изменением курса гривни к иностранным валютам.

Это отразилось в увеличении объема ценных бумаг нерезидентов на 16%, а также средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах на 57%.

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"Сумма консолидированной прибыли Национального банка составила почти 80 млрд грн против прибыли в 6,4 млрд грн, полученной за аналогичный период предыдущего года", - добавили в НБУ.

Напомним, ранее мы сообщали о падении уровня переводов заробитчан в Украину из-за границы.

Как известно, по оценкам правительства, за время жесткого карантина в Украину вернулись 2,2 млн заробитчан. О том, в каких сферах они могут найти работу на родине, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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