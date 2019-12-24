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Нацкомиссия по энергетике приняла важное решение по новому оператору ГТС

24 декабря, 15:47

«Оператор ГТС Украины» сможет начать свою деятельность с 1 января 2020 года

Фото: facebook.com/utg.ua

Фото: facebook.com/utg.ua

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла окончательное решение о сертификации госкомпании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), а также выдала соответствующую лицензию на транспортировку газа, что позволит компании начать свою деятельность с 1 января 2020 года. Такое решение принял регулятор на заседании 24 декабря.

"Мы приняли решение об окончательной сертификации "Оператора ГТС Украины"… Мы выдаем нашему оператору лицензию на право ведения деятельности по транспортировке природного газа", – сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Ранее Секретариат энергосообщества ЕС заявил, что создание независимой от "Нафтогаза Украины" компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) в Украине завершено.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада 31 октября приняла законопроект № 2239-1, необходимый для отделения от компании "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора ГТС и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

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Закон об отделении деятельности по транспортировкеприродного газа (анбандлинг) вступил в силу 17 ноября. Документ предусматривает создание отдельного оператора ГТС, который будет независимым от "Нафтогаза". В то же время, согласно закону, оператор ГТС и оператор подземных хранилищ природного газа остаются в государственной собственности.

О том, зачем Украине нужен анбандлинг, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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ГТС НКРЭКУ анбандлинг Оператор ГТС

Источник: УНИАН

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