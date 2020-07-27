Нацполиция начала расследование коррупции в "Центрэнерго" – Москаль

Нацполиция открыла уголовное производство в отношении возможных коррупционных действий руководства ПАО "Центрэнерго" при закупке угля. Об этом сообщил бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль на своем сайте, пишет "Гордон".

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"Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины зарегистрировали уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений руководства ПАО "Центрэнерго". Речь идет о фактах подписания контрактов на поставку угля с неизвестными поставщиками с нарушением тендерных процедур, а также ввозе в Украину угля из ОРДЛО под видом российского и грузинского", – заявил он.

Информация об открытии соответствующего производства внесена в Единый реестр досудебных расследований, Москаль опубликовал выписку из реестра.

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Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".

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По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

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В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Структуры, близкие к бизнесмену, отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент цены – 1741 грн за тонну.

Владелец группы "Укрдонинвест" Виталий Кропачев заявил, что нардеп от "Слуги народа", глава энергетического комитета Рады Андрей Герус работает не на государство, а в интересах Коломойского и его структур и предлагал ему участвовать в схемах "Центрэнерго".

12 мая нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также врио министра энергетики Ольгу Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

Среди компаний, которые поставляли уголь на контролируемое менеджментом Игоря Коломойского "Центрэнерго", была фирма "Россуглемет" россиянина Руслана Ростовцева, он занимается реэкспортом угля с оккупированного Донбасса, сообщили журналисты проекта Bihus.info.

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"Юнайтед Энерджи" была первым и крупнейшим импортером электроэнергии из России после открытия импорта вследствие поправки в законодательство, инициированной нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.

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