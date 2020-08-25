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Надбавки вдвое больше, чем оклад: Нацполиция "рассекретила" зарплату Клименко

25 августа, 11:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Самую большую доплату Клименко получает за "специфические условия службы"

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко за июль 2020 года составила 121 435 гривен. Об этом сообщается в официальном ответе Нацполиции на запрос, передают "Украинские новости".

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При этом должностной оклад Клименко составил 40 000 гривен. К нему добавились такие выплаты:

  • оклад за специальное звание – 2 600 гривен;
  • надбавка за стаж службы – 21 300 гривен;
  • надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн – 8 000 гривен;
  • надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 8 000 гривен;
  • надбавка за специфические условия службы – 41 535 гривен.

Таким образом, общая сумма надбавок главы Нацполиции составила почти 79 000 грн.

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Напомним, средняя зарплата в Украине в июне составила 11 579 грн, по данным официальной статистики. Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в финансовой и страховой деятельности (19 324 гривен) и сфере информации и телекоммуникации (18 926 гривен).

Как сообщали новости "Сегодня", спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков недавно оценил уровень зарплат депутатов. В парламенте депутаты не раз жаловались на зарплаты в районе 35-40 тысяч, но глава ВР считает, что на данный момент заработок вполне адекватен:

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты надбавка оклады Нацполиция Игорь Клименко
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