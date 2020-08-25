Надбавки вдвое больше, чем оклад: Нацполиция "рассекретила" зарплату Клименко

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко за июль 2020 года составила 121 435 гривен. Об этом сообщается в официальном ответе Нацполиции на запрос, передают "Украинские новости".
При этом должностной оклад Клименко составил 40 000 гривен. К нему добавились такие выплаты:
- оклад за специальное звание – 2 600 гривен;
- надбавка за стаж службы – 21 300 гривен;
- надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн – 8 000 гривен;
- надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 8 000 гривен;
- надбавка за специфические условия службы – 41 535 гривен.
Таким образом, общая сумма надбавок главы Нацполиции составила почти 79 000 грн.
Напомним, средняя зарплата в Украине в июне составила 11 579 грн, по данным официальной статистики. Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в финансовой и страховой деятельности (19 324 гривен) и сфере информации и телекоммуникации (18 926 гривен).
Как сообщали новости "Сегодня", спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков недавно оценил уровень зарплат депутатов. В парламенте депутаты не раз жаловались на зарплаты в районе 35-40 тысяч, но глава ВР считает, что на данный момент заработок вполне адекватен:
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