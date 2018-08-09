"Надо бороться": в НБУ объяснили, почему транш МВФ не изменит экономику Украины

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) поддержит страну, но изменить экономическую ситуацию в корне не может. Об этом заявил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"Продолжение кредитования со стороны МВФ способствовать сохранению макроэкономической и макрофинансовой стабильности в Украине, снизит риски колебаний курса гривны, облегчат возврат внешних долгов. Однако, это не решит структурные проблемы экономики страны, не остановит ее деиндустриализации. Сотрудничество с МВФ – это окно возможностей, наш "пропуск" в глобализированном мире. Но жизнь – это развитие, а не поддержание жизнедеятельности", – написал Данилишин на своей странице в Facebook.

По его словам, развивать и улучшать состояние экономики необходимо за счет проведения промышленной политики.

"Основной инструмент, с помощью которого развитые страны влияют на состояние национального хозяйства – проведение промышленной политики. Имею в виду внедрение мер со стороны государства по поддержке или развитию конкретных секторов национальной экономики. Здесь меня критикуют те, кто считает, что государство должно заниматься только дерегуляцией и формированием условий для развития. Это так, но мы не одни в этом мире, и чтобы выжить – надо бороться", – считает Данилишин.

Глава Совета НБУ считает, что Украине нужно применять кластерный подход к промышленной политике, который базируется на научном обеспечении, производстве и общем круге потребителей. Кроме того, как отметил Данилишин, государство должно создавать привлекательные условия для прямого инвестирования в технологические сектора украинской экономики.

Напомним, в 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

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С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение условия, касающегося пересмотра цен на газ для населения, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы. По ее словам, другое предусловие выделения Украине очередного транша – соблюдение предельного дефицита госбюджета.

При этом 26 июля, в Украине вновь отложили повышение цены на газ: