Надо брать, пока дают: как бесплатно получить пять участков земли

По закону, украинцы имеют право бесплатно приватизировать пять участков земли. Эту норму могут скоро убрать

/ Фото: Pixabay

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Для строительства дома, дачи, гаража, садоводства и огорода – украинцы имеют право бесплатно приватизировать пять участков земли под разные цели. Это гарантирует Земельный кодекс Украины. Все, что нужно, – быть совершеннолетним и иметь паспорт Украины.

Раздавать землю государство долго не будет. В планах правительства сделать землю товаром. Поэтому норма о бесплатной приватизации не вписывается в новую модель. Ввести продажу земли планируют 1 октября 2020 года.

Сколько можно получить земли

Каждый украинец может бесплатно получить землю, это право прописано в статье 121 Земельного кодекса Украины, гражданин получает его с 18 лет. В общей сложности можно приватизировать 2,28 га.

Для ведения личного сельского хозяйства можно получить до двух гектар. Под садоводство – до 0,12 га. На строительство жилого дома для села и города существуют разные нормы: если в селе можно претендовать на 0,25 га, в поселках – 0,15 га, то в городе дадут максимум 0,1 га. Еще 0,1 га можно получить для строительства дачи и 0,01 га – под гараж. Под одну цель можно приватизировать бесплатно только один участок. Есть ли земля у кого-то из членов семьи – не имеет значения.

Но, несмотря на существование такого права, множество украинцев до сих пор им не воспользовалось. На январь 2018 года бесплатно приватизировали землю только 9 459 454 человек, говорится в отчете Всемирного банка.

/ Фото: Pixabay

Дело в том, что получить землю не так просто. Сфера бесплатной приватизации земли остается одной из самых коррупционных, начиная от уровня местных властей и заканчивая Госгеокадастром, предупреждает юрист практики земельного права Андрей Григоренко.

"Не обходится и без судебных разбирательств неправомерных действий соответствующего органа – распорядителя земельного участка", – рассказывает Григоренко.

Однако попытаться получить землю стоит. Пока в проектах о запуске рынка ничего не говорится об отмене бесплатной приватизации, но они предусматривают свободную куплю-продажу земель государственной и коммунальной собственности, замечает партнер юридической компании EQUITY Вячеслав Краглевич. Это существенно может уменьшить количество "свободных" для приватизации земель.

Куда идти за землей и к чему быть готовым

Получить участок земли можно в любом регионе страны, независимо от места жительства. Для ее приватизации надо найти свободный участок. В зависимости от того, где он находится – в пределах города, села, или района – в соответствующие органы самоуправления и нужно обращаться. Если земельный участок за пределами населенного пункта, нужно идти в территориальное отделение Госгеокадастра – обычно это земли для ведения садоводства или личного сельского хозяйства.

Поиск свободного участка – самый сложный этап. Открытого перечня земель, которые можно бесплатно приватизировать, в Украине нет. А в законе прописано, что человек должен сам найти свободную землю, а потом обращаться в органы местного самоуправления. Если подать заявление без указания конкретного участка, то есть вероятность получить отписку, что свободной земли нет, предупреждает Иван Гранцев, управляющий партнер "Гранцев и Партнеры".

Проверить, свободна ли земля, можно на сайте"Публичная кадастровая карта Украины". Если участок имеет кадастровый номер и выделен голубым цветом, то уже кому-то принадлежит. Но данные карты нельзя назвать достоверными на 100% – часто информация устаревшая. Поэтому ее стоит сопоставлять с гугл-картой в режиме спутника, чтобы увидеть, есть ли там застройка. Если участок нашли – делаете скриншот и отмечаете на карте землю, который хотите получить.

Процедура получения земли

Если свободный участок найден – можно подавать заявление в орган местного самоуправления – сельсовет или горсовет. Если это земля для садоводства или личного сельского хозяйства, и она находится за пределами населенного пункта – заявление надо подавать в Главное управление Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в области.

К заявлению надо приложить карту, где указано месторасположение земли – это может быть распечатка с гугл-карт с отмеченным участком – копию паспорта и идентификационного кода. Решение об отведении земельного участка органы местного самоуправления должны принять в течении месяца.

Получив согласие сельсовета или мэрии, можно начинать разработку проекта по отводу земли. Этим занимается землеустроительная организация.

Инженер-землеустройщик должен определить точные границы участка, их геодезические координаты и составить кадастровый план. Далее проект отведения земельного участка надо согласовать в местных органах градостроения и архитектуры и региональном органе геокадастра. Этим обычно занимается землеустроительная организация.

/ Фото: Анатолий Бойко

Затем земельный участок можно регистрировать. Для этого надо идти с заявлением о регистрации участка в Центр предоставления административных услуг или территориальный орган Госгеокадастра. Этот этап тоже обычно проходит землеустроительная организация.

Заявление о регистрации участка рассматривается 14 дней. Если все документы составлены правильно – участок регистрируют, выдается выписка из Государственного кадастра о земельном участке с указанием в нем кадастрового номера.

Это еще не все. Далее надо подать ходатайство об утверждении проекта землеустройства по отводу земли в орган местного самоуправления. К ходатайству надо приложить копию согласованного проекта и выписку из Государственного земельного кадастра о земельном участке.

И последнее. После утверждения проекта землеустройства и получения решения о бесплатной передаче в собственность земли участок можно приватизировать. Заявление о приватизации госрегистратор рассматривает до пяти рабочих дней и выдает выписку.

Сколько времени и денег уйдет на бесплатную приватизацию земли

По закону весь процесс должен занимать два-три месяца. На самом деле на получение земли могут уйти годы.

"Временные затраты по оформлению предоставленного безвозмездно земельного участка, по собственному опыту, составляет от шести месяцев и более. Таким образом, под бесплатной приватизацией понимается именно бесплатное получение земельного участка, а процесс ее оформления требует финансовых и временных затрат", – отмечает юрист Андрей Григоренко.

Денежные расходы тоже придется понести. Услуги землеустроителя обойдутся от 3000 до 10000 грн. Стоимость зависит от того, будет ли заказчик сам согласовывать проекты у чиновников, или всем займется землеустроительная организация.

"Я прошел весь путь по получению земельного участка, получил гарантированные государством сотки и могу утверждать, что это возможно, если упорно бороться за свои права. Учитывая анонсированное открытие рынка земли и то, что свободных земель объективно становится все меньше, существует вероятность, что такое право может быть существенно ограничено или вообще отменено. Тем, кто еще не реализовал свое право на землю, стоит задуматься над этим и воспользоваться своим правом, пока не поздно", – говорит Андрей Григоренко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, каким власть видит будущий рынок земли и чего боятся малые фермеры.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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