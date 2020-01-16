Надо ли платить чиновникам огромные зарплаты: за и против

/ Фото: Кабинет министров Украины

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В Украине разгорается скандал по поводу многотысячных зарплат топ-чиновников, задекларировавших доходы за декабрь в размере 100-200 тысяч гривен и более. Как оказалось, это были годовые премии за отличную работу. Кабмин уже пообещал ежемесячно публиковать данные о зарплатах топ-чиновников.

Сайт "Сегодня" собрал мнения политологов и экономистов по поводу того, должны ли "государственные люди" получать зарплаты в десятки раз превышающие средние заработки по стране, или, наоборот, чиновничье "жалованье" должно быть скромным.

За

Политологи и экономисты уверены, что чиновник должен получать много, дабы он работал эффективно.

Владимир Фесенко, политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента":

"Зарплаты министров сейчас занижены. На них из корпоративного сектора невозможно завлечь толковых менеджеров высокого уровня, способных управлять отраслью в масштабах страны. На мой взгляд, у министра должен быть оклад не менее 2000 евро в эквиваленте (55-60 тыс. грн в месяц). Плюс премии, причем для всех сотрудников одинаковые в процентах от их оклада: за выслугу лет, эффективность работы, владение иностранным языком, совмещение должностей и другие. Но если повышается зарплата, одновременно надо повышать и ответственность за коррупционные деяния. Чем выше должность – тем больше спрос за воровство государственных средств. Также не должно быть разрыва в зарплате между министром, его замами и рядовыми исполнителями в десятки и сотни раз, как сейчас. Опыт западных стран показывает: максимальный и минимальный оклад по министерству, от клерка до министра, не должны отличаться больше, чем в 10 раз".

Также эксперты, ратующие за высокие заработки на госслужбе, уверены, что они должны быть прозрачными, а борьбу с коррупцией надо усилить.

Ярослав Макитра, политический аналитик:

"Зарплаты чиновников не должны быть низкими, но должны быть прозрачными. Не так, как произошло недавно, когда в Кабмине были выплачены премии сразу за год, причем министры насчитывали их сами себе без всякого контроля. Но за небольшую зарплату никто на госслужбе честно работать не будет. Ведь госслужащий самого низкого уровня имеет, пусть небольшую, но власть над людьми. И очень трудно держаться от мздоимства, особенно если учесть, что вся система коррумпирована снизу доверху. Поэтому заработки госслужащих должны быть адекватными, выше средних по стране, чтобы не возникало соблазна взять взятку. Но нужна и жесткая система контроля, должны наконец-то эффективно заработать НАБУ, НАПК и другие антикоррупционные структуры. А зарплаты министров и их замов надо сделать соизмеримыми с доходами топ-менеджеров в крупных бизнес-структурах, например 4-5 тысяч долларов".

Виктор Скаршевский, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей:

"Госслужащие должны иметь высокие зарплаты, но это никак не связано с коррупцией, – уверен Скаршевский. – Например, даже при зарплате в 1 млн грн в месяц у высокого чиновника появится возможность заработать нечестным путем и без особого риска 100 млн грн – и не все, я уверен, устоят перед таким соблазном. Поэтому нужна жесткая тарифная сетка от низу до верху, где будут прописаны как оклады в зависимости от занимаемой должности и не выше, так и надбавки, и адекватные премии, например, не больше оклада. Естественно, при выполнении плановых показателей по министерству или ведомству. Но не только. Нужна неотвратимость сурового уголовного наказания за коррупцию на всех уровнях, прежде всего на самом высшем, где возможности хищения из госбюджета самые значительные".

Против

Эксперты, выступающие против высоких зарплат чиновников, подкрепляют свои суждения двумя основными аргументами. Во-первых, критерием деятельности госслужащего должна быть реальная эффективность его работы, за которую можно выдать разовую премию, но ее максимальный размер должен быть законодательно ограничен. Во-вторых, вместо больших денег нужно дать хороший социальный пакет и возможность заработать достойную пенсию.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:

"Эта проблема системная и она сразу не решается. Самый лучший выход из ситуации – сделать оклад (не зарплату, так как к окладу могут быть доплаты) госслужащих, соответствующим зарплате специалиста такого же уровня в бизнесе. Например, специалист в райадминистрации должен иметь такой же оклад, как зарплата у специалиста (инженера, бухгалтера) в бизнес-структуре, заведующий отделом должен иметь такой же оклад, как руководитель группы исполнителей в частной фирме, и т. д. А министр – средний по рынку оклад топ-менеджера в международной компании. Все это несложно сделать, отследив вакансии по рынку труда. Плюс доплаты за выслугу лет. Но чиновник, помимо зарплаты, должен иметь такие преимущества как хороший социальный пакет: медицинское обслуживание, возможность получить бесплатно квартиру, отработав 10-15 лет, заработать высокую, выше трудовой, пенсию на старости. То есть то, что невозможно украсть, но можно заработать. Все это существует, например, в Германии. И наоборот, надо безжалостно увольнять с госслужбы коррупционеров, но реальных воров, а не, например, чиновницу, взявшую в виде благодарности коробку конфет".

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра:

"Госслужащих у нас слишком много, квалификация у большинства очень низкая, поэтому платить им высокие зарплаты не за что, – уверен Охрименко. – Но делать что-то надо. Например, установить минимальный оклад на уровне двух прожиточных минимумов и далее повышать по тарифной сетке. Плюс премии. Плюс социальный пакет, который сохраняется и после выхода на пенсию, и пенсия выше трудовой примерно вдвое. В Европе такая система работает очень хорошо. Чиновник, к которому нет претензий по службе, может сделать хорошую карьеру и обеспечить себе старость. Но если проверяющий поймает чиновника на коррупции – его выгоняют безжалостно без пенсии и права работы на госслужбе".

Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба, разъяснил, каким образом у министров и их замов появились такие огромные премии и от чего должна зависеть зарплата всех, кто работает на госслужбе:

"Зарплата госслужащих, от министра до специалиста, должна быть жестко привязана к результатам его деятельности, – уверен Пендзин. – Это может быть средняя по стране зарплата, плюс премии, при условии, что отрасль сработала успешно. Но если экономика упала за год на 7,5%, а министр экономики получил премию в несколько десятков тысяч гривен, это выглядит, как минимум, непонятно. У нас оклад министра устанавливается в размере 10 прожиточных минимумов, это чуть более 20 тыс. грн. Но есть огромные надбавки за тяжелую работу, плюс премии. Премии платятся в конце за года за счет экономии фонда зарплаты. То есть, если сотрудников меньше, чем положено по штату, то сэкономленные деньги делятся, причем произвольно волевым решением министра, а не в зависимости от результатов труда конкретного исполнителя. Что касается уровня зарплат чиновников, то приведу два примера. Средняя зарплата в Германии – 2800 евро, зарплата министра, депутата бундестага, судьи Высшего суда – 7500 евро, или в 2,7 раза больше. В Польше средняя зарплата 2800 долларов, а зарплата министра, причем со всеми надбавками, не может превышать 3500 долларов, или в 1,25 раза больше. В этом коридоре 1,25-2,7 средней зарплаты должны укладываться и заработки наших чиновников".

Как с 2020 года изменились зарплаты госслужащих

Как известно, Кабмин с января изменил принципы оплаты труда и установил тарифную сетку зарплат для чиновников. Теперь минимальный оклад – два прожиточных минимума (ПМ) для трудоспособных или 4204 грн. Максимальный у – руководителя офиса президента или секретаря СНБО – 37800 грн или почти 18 ПМ. У министра – 33600 грн (16 ПМ). Кроме того, первому вице-премьеру, и ниже вплоть до замминистра, может быть выплачена надбавка за эффективность работы – до 200% оклада и премия за личный вклад в общие результаты работы до – 200% оклада. Несложно подсчитать, что за месяц министр-"передовик труда" может заработать максимум пять окладов или 168 тыс. грн.

Пока неясно, какие проценты надбавки и премии положены чиновникам более низкого ранга, но если допустить, что они такие же, то самый малооплачиваемый молодой специалист может заработать за месяц более 21 тыс. грн. Для сравнения: минимальная зарплата в Украине 4723 грн, а средняя, по последним данным Госстатистики, – 10679 грн.

Напомним, что в конце ноября 2019 года вступил в силу закон, призванный наказывать чиновников за незаконное обогащение. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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