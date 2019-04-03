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Отделение украинской "трубы" от "Нафтогаза": к анбандлингу привлекли экспертов из ЕС

Сегодня, 11:40

Соглашение подписано с пятью ведущими европейскими операторами

Фото: AFP
Отделение украинской "трубы" от "Нафтогаза": к анбандлингу привлекли экспертов из ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/61d/690/5c461d690a5a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/61d/690/5c461d690a5a2.jpg Экономика Соглашение подписано с пятью ведущими европейскими операторами

Украина заключила соглашение о создании совместной рабочей группы с пятью ведущими европейскими операторами, заинтересованными в поддержке анбандлинга и дальнейшем участии в управлении украинской газотранспортной системой (ГТС).

Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба компании "Нафтогаз Украины".

С украинской стороны документ подписали "Нафтогаз", "Укртрансгаз" и "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), с другой – GRTgaz S.A. (Франция), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды), Snam S.p.A. (Италия), Eustream a.s. (Словакия) та Fluxys S.A. (Бельгия).

"Цель сотрудничества – помочь украинской стороне создать независимого оператора ГТС в соответствии с европейским законодательством, после чего европейские партнеры смогут присоединиться к управлению оператором ГТС", – сказано в сообщении.

По данным "Нафтогаза", профильные эксперты европейских операторов будут:

  • помогать в создании независимого украинского оператора ГТС и подаче заявки на его сертификацию в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и в Секретариат Энергетического сообщества;
  • принимать участие в разработке плана модернизации ГТС, чтобы обеспечить ее техническую надежность и эффективность;
  • предоставлять консультационную поддержку в ходе совместных заседаний правления и комитета по анбандлингу набсовета "Нафтогаза".

"Дальнейшее сотрудничество между операторами ГТС и МГУ будет обсуждаться отдельно", – добавили в пресс-службе украинской компании.

Что такое анбандлинг?

На данный момент "Нафтогаз Украины" является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. При этом для того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по Третьему энергетическому пакету Европейского Энергосообщества, в Украине собираются провести анбандлинг -  отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа.

Для этого в ноябре 2016 года в Украине был формально создан независимый оператор ГТС –  "Магистральные газопроводы Украины". К 2018 году Кабмин завершил процесс регистрации "Магистральных газопроводов Украины", а также назначил наблюдательный совет нового независимого оператора ГТС. Акции МГУ уже зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам. Также был утвержден план корпоративного управления этой компании и решен вопрос ее финансирования.

Вместе с тем, Энергетическое сообщество, Еврокомиссия и Всемирный банк высказались против временной передачи "Магистральных газопроводов Украины" в управление "Нафтогаза Украины". Международные институции предложили на переходный период – до конца 2019 года, пока действует контракт на транзит газа между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" – сформировать наблюдательные советы МГУ и "Укртрансгаза" в составе одних и тех же лиц, а также обеспечить финансовую независимость этих набсоветов. 

В декабре 2018 года был реализован очередной подготовительный этап анбандлинга – создан "Оператор газохранилищ Украины", а в феврале 2019-го – "Оператор газотранспортной системы Украины".

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Тег газ, Нафтогаз, ГТС, анбандлинг

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