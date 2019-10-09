"Нафтогаз" допустил прямые поставки газа из России с 2020 года

Фото: "Укртрансгаз"

Российский "Газпром" с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским правилам. Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в ходе V Украинского газового форума в Киеве.

"Газпрому" ничто не мешает начать поставку газа украинским потребителям в любой момент. Как только у нас будут подписаны договоры о присоединении, и как только мы внедрим европейские нормы работы рынка газа, "Газпром" сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве газ потребителям, как они пожелают. Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если их ценовая политика будут дешевле, чем у европейских поставщиков", – сказал он.

Коболев добавил, что сейчас нежелание "Газпрома" выполнять текущий контракт с "Нафтогазом" является "вопросом политической плоскости", а после его окончания российская компания вновь может выйти на украинский рынок, если предложит более интересную цену в условиях действующего конкурентного рынка.

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"Я не удивлюсь, если 1 января мы увидим "Газпром экспорт" поставщиком газа для крупных украинских потребителей, предприятий разной сферы", – заключил он.

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Новости "Сегодня" писали, что Украина не импортирует газ из России с ноября 2015 года, закупая топливо исключительно на западной границе страны. В 2018 году поступило 10,6 млрд куб. м газа со словацкого (61%), венгерского (32%) и польского (7%) направлений. При этом Украина обеспечивает транзит российского газа по своей территории.

Как писали новости "Сегодня", 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации по вопросу транзита газа через Украину с 2020 года. После встречи заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Киев больше всего интересует транзит газа, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

На следующий день министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель отметил, что не исключает возможность прямых поставок газа из России на рыночных основаниях и по рыночным ценам.

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