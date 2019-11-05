"Нафтогаз" готов снизить сумму иска против "Газпрома": названо условие

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Сумма нового иска Украины к "Газпрому"будет снижена до 2 млрд долларов в случае сохранения прокачки российского газа через украинскую газотранспортную систему. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. Сейчас, по его словам, общая сумма иска превышает 12 млрд долларов.

"Если транзит будет продолжен, и доходы от транзита останутся примерно на текущем уровне (чтобы эти доходы покрывали полные затраты оператора, иначе нужно определять расходы на обесценивание), то тогда сумма иска снизится примерно до такого уровня (даже меньше двух млрд долларов)", – написал Витренко на своей странице в Facebook.

При этом Витренко подчеркнул, что речь идет не о продлении транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", а о продолжении транзита газа через Украину.

"Наша позиция заключается в том, что должен быть заключен новый контракт с обособленным оператором (анбандлинг), а не продлен текущий контракт с "Нафтогазом". Как запасной вариант, мы предлагаем рассматривать не продолжение текущего транзитного контракта, как это предлагает "Газпром", а заключение нового контракт на так называемые операции "своп". Это позволит завершить анбандлинг и заключать контракты в соответствии с европейским и украинским законодательством", – объяснил Витренко.

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Напомним, 2 ноября "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против российского "Газпрома". В документах идет речь об ответе украинской компании на обращение "Газпрома" с требованием пересмотреть решения предыдущего арбитража по транзитному контракту. Решение арбитража по этому делу ожидается в 2021 году.

При этом сумма долга российского "Газпрома" перед "Нафтогазом Украины" по решениям Стокгольмского арбитража увеличилась до 3 млрд долларов.

Как известно, 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех принципиальных для Украины спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными.

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение и по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с учетом зачета 2,1 млрд долларов, который "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

Сумма в 3 млрд долларов состоит из основной суммы долга (2,56 млрд долларов) и пени, которая начисляется на эту задолженность.

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