"Нафтогаз" готовит новый иск против "Газпрома"

Фото: Юрий Витренко / Facebook Представители Украины на газовых переговорах в Брюсселе

"Нафтогаз" приступил к подготовке нового иска к "Газпрому". Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook в понедельник, 28 октября.

Таким образом он прокомментировал переговоры в Брюсселе между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу дальнейшей судьбы транзита российского газа через украинскую территорию.

"Договоренностей нет. Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к "Газпрому" в новом арбитражном процессе", – написал Витренко.

Действующий 10-летний контракт на транзит газа из России в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года.

Напомним, газовые переговоры Украины, России и ЕС состоялись 28 октября в Брюсселе. Они продолжались около 80 минут. Помимо транзита обсуждался и вопрос прямых поставок российского газа в Украину, от которых Киев отказался в 2015 году. Стороны не пришли к соглашению. Новый раунд переговоров по газу пройдут в конце ноября.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что разочарован результатами трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа, поскольку стороны не пришли к конструктивным договоренностям.

Реклама

Ранее министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что Киев на трехсторонних консультациях по газу предложил провести следующий раунд переговоров после 11 ноября.

Он подчеркнул, что Киев готов "в любое время очень активно заниматься техническими и политическими вопросами переговоров".

Глава Минэнерго России Александр Новак, в свою очередь, заявил, что очередные трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по газу пройдут в конце ноября.

В тренде Как накопить на пенсию: эксперты дали советы украинцам

Ранее сообщалось, что "Газпром" уведомил Украину и Евросоюз о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил: несмотря на то что "Газпром" предлагает продлить существующий контракт на транзит газа, такой вариант совершенно не устраивает Киев.

По словам главы правительства, Украина рассчитывает на получение долгосрочного контракта с "Газпромом" по новым правилам, с учетом европейских требований к транспортировке голубого топлива.

Читайте также: Коболев выступил против "суррогатных вариантов" контракта с "Газпромом"

Как писали новости "Сегодня", 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации по вопросу транзита газа через Украину с 2020 года. После встречи заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Киев больше всего интересует транзит газа, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

Как известно, 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": по ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными.

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с условием зачета 2,1 млрд долларов, который "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама