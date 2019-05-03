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"Нафтогаз" готовится к газовой войне с Россией: Коболев назвал два ключевых элемента защиты

3 мая, 10:15

Москва не может перекрыть Киеву "европейский кран", уверен глава "Нафтогаза"

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Украина должна быть готова к тому, что Россия развяжет новую газовую войну и попробует оставить нашу страну без газа. Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в интервью "Голосу Америки".

По словам Коболева, Киеву нужно работать в двух направлениях:

  • увеличение мощностей получения газа по европейскому направлению;
  • финансирование дополнительного объема газа в подземных хранилищах Украины.

Глава "Нафтогаза" уточнил, что увеличение поступлений европейского газа не означает обязательное увеличение реверсных поставок из России и поэтому, Россия не заблокирует это направление.

"Европейский рынок – это большая ванна газа. "Газпром" - один из поставщиков, его доля в потреблении примерно одна четвертая, то есть мы покупаем газ из ванны где "Газпром" как поставщик занимает одну четвертую. Можно ли это считать российским газом? Я считаю, что нет. Есть очень простой тест – "Газпром" ни разу не смог нам перекрыть газ из Европейского Союза. Если бы это был российский газ, они могли бы это сделать, а они ни разу не смогли", - сказал Коболев.

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Он также призвал президента и министерства приобщаться ко второму направлению противодействия возможным действиям России в газовой сфере – созданию запасов газа.

"Общим задачей, как "Нафтогаза", так и правительства, и министерств, и президента до начала отопительного сезона создать запас газа в объеме примерно 20 млрд кубических метров, что на три миллиарда больше, чем обычный объем, который мы создавали в прошлом году", – сказал Коболев.

Напомним, ранее также исполнительный директор "Нафтогаз" Юрий Витренко озвучил основные шаги на случай остановки транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года.


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Тег газ, Россия, Газпром, Нафтогаз, Украина, Коболев, газовая война

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