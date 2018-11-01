"Нафтогаз" и будущий оператор ГТС Украины публично поспорили из-за реформы "трубы"

Наблюдательный совет ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) обнародовал 29 октября заявление, в котором прокомментировал процесс андбандлинга.

В компании указали, что на сегодняшний день единственным документом, подписанным между МГУ и "Нафтогазом Украины", является Меморандум о взаимопонимании об отделении оператора газотранспортной системы. При этом в компании подчеркнули, что члены наблюдательного совета МГУ не получили никаких предложений от "Нафтогаза" относительно конкретных условий сотрудничества, "которые бы соответствовали законодательству Украины и могли бы быть серьезно рассмотрены наблюдательным советом МГУ".

В ответ "Нафтогаз Украины" заверил, что добросовестно сотрудничает с наблюдательным советом ПАО "Магистральные газопроводы Украины" и удивлен недавним заявлением этой компании.

"Мы очень удивлены и разочарованы заявлением МГУ в прессе. Анбандлинг – это чрезвычайно важное обязательство Украины и приоритетный для Нафтогаза проект. Мы делаем все возможное, чтобы обе компании плодотворно сотрудничали. Для успешного проведения анбандлинга МГУ и "Нафтогаз" должны работать в атмосфере взаимного доверия и сосредоточиться на выполнении обязательств и многих масштабных и сложных задач, которые должны быть завершены до конца 2019 года", - заявила председатель наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд.

В "Нафтогазе" напомнили, что "Магистральные газопроводы Украины" были созданы в ноябре 2016 года как будущий оператор газотранспортной системы. Но Кабмин не определил источников финансирования, и представители правительства и наблюдательного совета МГУ обратились к "Нафтогазу" с просьбой финансировать компанию.

"Нафтогазе" подчеркнул, что в июле 2018 года наблюдательные советы "Нафтогаза" и МГУ согласовали меморандум о взаимопонимании, который определяет направления сотрудничества двух компаний в процессе анбандлинга. В меморандуме предусматривалось, в частности, что члены наблюдательного совета МГУ будут работать советниками по вопросам анбандлинга наблюдательного совета "Нафтогаза". Согласно меморандуму "Нафтогаз" предложил членам наблюдательного совета МГУ проекты трудовых соглашений.

"Однако в процессе обсуждения оказалось, что этот вариант невозможен, учитывая определенные регуляторные ограничения и потенциальный конфликт интересов. Наблюдательные советы обеих компаний работали над дальнейшими шагами для разблокирования процесса сотрудничества, когда компания МГУ выступила со своим заявлением", - заявили в пресс-службе "Нафтогаза".

Что такое анбандлинг?

На данный момент "Нафтогаз Украины" является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. При этом для того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по Третьему энергетическому пакету Европейского Энергосообщества, в Украине собираются провести анбандлинг - отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа.

Для этого в ноябре 2016 года в Украине был формально создан независимый оператор ГТС – ПАО "Магистральные газопроводы Украины". К 2018 году Кабмин завершил процесс регистрации "Магистральных газопроводов Украины", а также назначил наблюдательный совет нового независимого оператора ГТС. Акции МГУ уже зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам. Также был утвержден план корпоративного управления этой компании и решен вопрос ее финансирования.

Вместе с тем, Энергетическое сообщество, Еврокомиссия и Всемирный банк высказались против временной передачи ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в управление НАК "Нафтогаз Украины". Международные институции предложили на переходный период – до конца 2019 года, пока действует контракт на транзит газа между "Нафтогазом" и российским "Газпромом", – сформировать наблюдательные советы МГУ и "Укртрансгаза" в составе одних и тех же лиц, а также обеспечить финансовую независимость этих набсоветов. Как известно, "Укртрансгаз" является оператором газотранспортной системы Украины и полностью принадлежит "Нафтогазу".

Помимо этого, по мнению международных организаций, в рамках подготовки к анбандлингу необходимо обеспечить большую самостоятельность деятельности по транспортировке газа в составе "Укртрансгаза". Кроме того, "Нафтогаз" по решению своего наблюдательного совета привлек PricewaterhouseCoopers (PWC) для ускорения отделения оператора ГТС.