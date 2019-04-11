"Нафтогаз" направил в Кабмин откорректированный финплан
Коболев перечислил особенности уточненного финплана
Компания "Нафтогаз Украины" подала на рассмотрение Кабинета министров откорректированный финансовый план на 2019 год.
Об этом 11 апреля написал глава компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.
"Нафтогаз" ожидает получить по итогам 2019 года чистую прибыль в размере 16 млрд грн, но будет иметь острый дефицит ликвидности… Компенсировать его планируем за счет заимствований как на украинском, так и на международном рынках", – сообщил он.
Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что кредитный портфель компании сократился до исторического минимума за последние шесть лет, поэтому "такие заимствования вполне допустимы".
Коболев также перечислил особенности откорректированного финплана:
- документ учитывает погашение в 2019 году кредита Всемирного банка на сумму 395 млн евро;
- в финплане отражена необходимость накопления около 20 млрд куб. м газа в украинских подземных хранилищах газа;
- документ предусматривает выплату "Нафтогазом" дивидендов в размере 90% от прибыли за 2018 год (12,3 млрд грн), а также направление 2,7 млрд грн на установку индивидуальных счетчиков газа для потребителей;
- в расчетах и прогнозах используется курс гривни к доллару, который предусмотрен в госбюджете – 28,2 грн за доллар;
- документ составлен с учетом сохранения спецобязательств "Нафтогаза" поставлять газ частным сбытам и производителям тепла, а также ожидаемого увеличения долгов этих контрагентов;
- в финплане не заложено никаких компенсаций за убытки, которые компания понесла, выполняя спецобязанности и поставляя газ на условиях, хуже рыночных;
- план реализации газа составлен по ценам и на условиях действующего постановления №867.
"Мы подготовили документ в полном соответствии с законом о госбюджете, как и требовало правительство, перезаключая со мной контракт в марте этого года", – добавил Коболев.
Напомним, "Нафтогаз" проработал в 2018 году без утвержденного Кабмином финансового плана, хотя подал его в ноябре 2017-го. Правительство заподозрило компанию в завышении прибыли и вернуло документ на доработку. В итоге из-за неясности до октября вопроса о цене газа для населения, финплан так и не был утвержден Кабмином.
"Нафтогаз" подал проект финплана на 2019 год в декабре прошлого года, а в начале января документ был направлен в Министерство финансов, Министерство экономического развития и торговли, а также Министерство энергетики и угольной промышленности. Однако они раскритиковали финплан компании.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров продлил контракт с Коболевым на год – с 23 марта 2019 года до 22 марта 2020-го.
До этого между правительством и наблюдательным советом компании возник конфликт. В январе премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Кабмин приостановит контракты с руководством "Нафтогаза" из-за "космических" зарплат и премий. Позже стороны пришли к компромиссу – Кабмин согласился продлить контракт Коболева при соблюдении ряда условий:
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