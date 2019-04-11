"Нафтогаз" направил в Кабмин откорректированный финплан

Коболев перечислил особенности уточненного финплана

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Компания "Нафтогаз Украины" подала на рассмотрение Кабинета министров откорректированный финансовый план на 2019 год.

Об этом 11 апреля написал глава компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Нафтогаз" ожидает получить по итогам 2019 года чистую прибыль в размере 16 млрд грн, но будет иметь острый дефицит ликвидности… Компенсировать его планируем за счет заимствований как на украинском, так и на международном рынках", – сообщил он.

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что кредитный портфель компании сократился до исторического минимума за последние шесть лет, поэтому "такие заимствования вполне допустимы".

Коболев также перечислил особенности откорректированного финплана:

документ учитывает погашение в 2019 году кредита Всемирного банка на сумму 395 млн евро;

в финплане отражена необходимость накопления около 20 млрд куб. м газа в украинских подземных хранилищах газа;

документ предусматривает выплату "Нафтогазом" дивидендов в размере 90% от прибыли за 2018 год (12,3 млрд грн), а также направление 2,7 млрд грн на установку индивидуальных счетчиков газа для потребителей;

в расчетах и прогнозах используется курс гривни к доллару, который предусмотрен в госбюджете – 28,2 грн за доллар;

документ составлен с учетом сохранения спецобязательств "Нафтогаза" поставлять газ частным сбытам и производителям тепла, а также ожидаемого увеличения долгов этих контрагентов;

в финплане не заложено никаких компенсаций за убытки, которые компания понесла, выполняя спецобязанности и поставляя газ на условиях, хуже рыночных;

план реализации газа составлен по ценам и на условиях действующего постановления №867.

"Мы подготовили документ в полном соответствии с законом о госбюджете, как и требовало правительство, перезаключая со мной контракт в марте этого года", – добавил Коболев.

Напомним, "Нафтогаз" проработал в 2018 году без утвержденного Кабмином финансового плана, хотя подал его в ноябре 2017-го. Правительство заподозрило компанию в завышении прибыли и вернуло документ на доработку. В итоге из-за неясности до октября вопроса о цене газа для населения, финплан так и не был утвержден Кабмином.

"Нафтогаз" подал проект финплана на 2019 год в декабре прошлого года, а в начале января документ был направлен в Министерство финансов, Министерство экономического развития и торговли, а также Министерство энергетики и угольной промышленности. Однако они раскритиковали финплан компании.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров продлил контракт с Коболевым на год – с 23 марта 2019 года до 22 марта 2020-го.

До этого между правительством и наблюдательным советом компании возник конфликт. В январе премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Кабмин приостановит контракты с руководством "Нафтогаза" из-за "космических" зарплат и премий. Позже стороны пришли к компромиссу – Кабмин согласился продлить контракт Коболева при соблюдении ряда условий:

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