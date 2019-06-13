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"Нафтогаз" не получал предложений о мировом соглашении от "Газпрома" – Витренко

13 июня, 21:32

"Нафтогаз" готов внимательно рассмотреть предложения о мировом соглашении

Фото: AFP

НАК "Нафтогаз Украины" не получал никаких предложений о мировом соглашении от российской стороны.

Об этом заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в Facebook, комментируя информацию министра энергетики РФ Александра Новака о предложении "Газпрома" подписать мировое соглашение.

Фото: Сегодня

Фото: Сегодня

"Если получим, мы их внимательно рассмотрим", – написал Витренко.

"Хотя, скорее всего, Александр Новак имел в виду "мировое соглашение" в понимании, уже озвученном Алексеем Миллером, главой "Газпрома": "Нафтогаз" и "Газпром" договорятся, что решения предыдущих арбитражей по нашим контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться", – считает исполнительный директор "Нафтогаза".

Он добавил, что "Газпром" предлагает продлить текущий транзитный контракт, в котором отсутствуют обязательства российской компании по объемам транзита, вопреки решению арбитража.

"Как только "Газпром" достроит "Северный поток 2" и "Турецкий поток", он прекратит транзит через Украину, и мы по этому контракту не станем получать деньги", – уточнил Витренко особенности такого варианта.

Но НАК готов обсуждать, в какой форме "Газпром" выполнит решение предыдущего арбитража по компенсации "Нафтогазу" $ 2,8 млрд убытков от невыполнения "Газпромом" своих обязательств по транзитному контракту в 2009-2017 годах.

"Также мы можем рассмотреть предложения по новому транзитному контракту по европейским правилам, в котором в тариф дополнительно к полному покрытию расходов с 2020 года будет заложена компенсация за невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах", – резюмировал Витренко. Тогда "Нафтогаз" откажется от своих требований в новом арбитраже, инициированном "Газпромом".

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Тег Газпром, Нафтогаз, Витренко, РФ

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