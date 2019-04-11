"Нафтогаз" обещает оплатить установку счетчиков газа: итоги дня

52% украинцев надеются что ситуация в стране после выборов улучшится

Общество

9 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Перешли 512 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП по состоянию на 11 апреля в Православную церковь Украины.

В 50% городских школ дети учатся в переполненных классах в две смены из-за диспропорции строительства жилья и социнфраструктуры. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

Продолжится в апреле и мае выплата монетизированных субсидий, которая началась 1 марта этого года. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. Ежемесячная сумма начисления субсидий составляет 5,7 млрд грн.

Защита около 5% диссертаций аннулируется в последнее время в связи с нарушениями академической добропорядочности. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

68% избирателей кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского своим выбором выражают, прежде всего, протест против существующей ситуации в стране, а 26% выбирают его как личность. Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Среди избирателей Петра Порошенко почти 40% голосуют не столько за него, как против президента Российской Федерации Владимира Путина, а 42% голосуют за личность Порошенко.

52% украинцев надеются что ситуация в стране в результате президентских выборов скорее улучшится, причем после первого тура выборов позитивные ожидания украинских граждан выросли почти в 1,5 раза. Согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", 25% ожидают, что ситуация в стране после выборов президента не изменится.

38 судей Высшего антикоррупционного суда приступили к работе – указы о их назначении подписал Президент. Судьи уже приняли присягу.

Выросли до 13,06 грн/л средние цены на сжиженный газ в Украине по состоянию на 11 апреля. Об этом сообщила консалтинговая компания UPECO.

Экономика

Ослабил на 7 копеек до 26,83 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 12 апреля по сравнению с предыдущим банковским днем, 11 апреля.

Увеличился до 8,809 млрд куб. м объем газа в подземных хранилищах по состоянию на 9 апреля, сообщил Укртрансгаз. За сутки в хранилища было закачано 18,05 млн куб. м, а отобрано 5,16 млн куб. м газа.

Уплатили 29,5 млрд грн НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в январе-марте в государственный бюджет налогов и дивидендов. Поступления от группы составили 14% общих доходов государственного бюджета за три месяца 2019 года.

Чистую прибыль в 16 млрд грн ожидает "Нафтогаз Украины" в 2019 году – так записано в скорректированном проекте финансового плана компании. В нем заложена необходимость накопления страной около 20 млрд куб. м газа в ПХГ к началу отопительного сезона 2019-2020 годов. Документ также предусматривает выплату дивидендов в госбюджет в размере 12,3 млрд грн, или 90% прибыли за 2018 год, и направление 2,7 млрд грн на установку индивидуальных счетчиков для потребителей.

Увеличили на 2,93 млрд грн нерезиденты по итогам проведенных во вторник аукционов свой портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) – до нового рекордного уровня в 25,79 млрд грн, сообщил Нацбанк.

Нарастила на 39% Украина в январе-марте экспорт мяса птицы и субпродуктов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 103,6 тыс. тонн, сообщила ГФС. При этом в денежном выражении экспорт этой продукции возрос на 31% – до 146,9 млн долларов. Импорт мяса птицы и субпродуктов за первые три месяца года составил 30,7 тыс. тонн (-0,5%), в денежном эквиваленте – 12,3 млн долларов (-6%).

Сократился в 1,9 раза в годовом измерении экспорт свинины в январе-марте – до 316 тонн на 702 тыс. долларов. Импорт свинины за этот период вырос в 4 раза – до 7,4 тыс. тонн, в денежном выражении он составил 13,5 млн долларов, что в 4,4 раза больше, чем в январе-марте 2018.

На 14% меньше в годовом измерении Украина в январе-марте экспортировала сыров – 1,65 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт составил 5,8 млн долларов (-19% к аналогичному периоду прошлого года). Импорт сыров составил 4 тыс. тонн, что на 43% превышает показатель за первый квартал прошлого года. В денежном выражении импорт составил 18,9 млн долларов (+31%).

Мир

Эстония за четыре года предоставила Украине помощь в размере 5 млн евро для реализации различных проектов, заявил председатель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее НАТО Марко Михкельсон.

Снизились на 3% в годовом измерении мировые поставки персональных компьютеров в первом квартале и составили 58,48 млн штук, свидетельствуют данные International Data Corporation (IDC). Динамика рынка ПК оказалась лучше прогнозов. Заметной тенденцией стал рост доли рынка у крупнейших производителей компьютеров – HP (плюс 0,5 п.п. до 23,2%), Lenovo (плюс 1,1 п.п до 23,0%) и Dell (полюс 0,8 п.п. до 17,7%) за счет менее известных компаний.

900 миллионов человек примут участие в парламентских выборах, которые начались в Индии. Они выберут 543 депутатов. Для упрощения менеджмента выборов они будут проведены в семь этапов, и продлятся до 19 мая.

11 апреля в Судане произошел военный переворот. 10 апреля в столице страны во время антиправительственных протестов погибли 11 человек. Бывшие руководители страны арестованы.

Международное энергетическое агентство сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на уровне 1,4 млн баррелей в сутки – с 99,2 млн б/с в 2018 году до 100,6 млн, говорится в ежемесячном отчете. При этом МЭА отмечает "разнонаправленные сигналы в плане перспектив спроса на нефть", хотя предложение на рынке падает.

Лидеры стран Евросоюза согласились на отсрочку "Брекзита" до конца октября. Предположительная дата — 31 октября.

Исключить кофе из стратегических резервов предложило Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES). В управлении оценили необходимость таких запасов и пришли к выводу, что "кофе не является жизненно необходимым" в соответствии с критериями, по которым формируют резервы. Риск возникновения проблем с поставками кофе в управлении оценили, как низкий. Его выращивают на трех континентах, а сбор урожая возможен круглый год. Ожидается, что власти страны примут окончательное решение по данному вопросу в ноябре. Сейчас кофе на случай нехватки во время войн, стихийных бедствий и эпидемий хранят 15 швейцарских компаний. Речь идет о 15,3 тыс. т кофе, этих запасов стране хватит на три месяца.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.